27.09.2021, 10:47
В аэропорту Хельсинки-Вантаа теперь будут выборочно проверять привитых путешественников(2)
Photo by Phil Mosley on Unsplash
Глава города Вантаа считает, что новшество поможет устранить хаос в аэропорту, где больше не будет огромных очередей.
Привитых путешественников в аэропорту Хельсинки-Вантаа теперь проверяют выборочно
Глава города Вантаа считает, что новшество поможет устранить хаос в аэропорту, где больше не будет огромных очередей, пишет Yle.
В аэропорту Хельсинки-Вантаа открыт специальный зеленый коридор для проверки справок о получении коронавирусной вакцины.
Мэр Вантаа Ритва Вильянен в своем Твиттере сообщила, что зеленый коридор действует для лиц с двумя прививками. Доля таких пассажиров составляет 80-90 процентов.
По словам Вильянен, проверка будет выборочной.
Глава города считает, что новшество поможет устранить хаос в аэропорту, где больше не будет огромных очередей.