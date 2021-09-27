В аэропорту Хельсинки-Вантаа теперь будут выборочно проверять привитых путешественников

Привитых путешественников в аэропорту Хельсинки-Вантаа теперь проверяют выборочно

Глава города Вантаа считает, что новшество поможет устранить хаос в аэропорту, где больше не будет огромных очередей, пишет Yle.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа открыт специальный зеленый коридор для проверки справок о получении коронавирусной вакцины.

Мэр Вантаа Ритва Вильянен в своем Твиттере сообщила, что зеленый коридор действует для лиц с двумя прививками. Доля таких пассажиров составляет 80-90 процентов.

По словам Вильянен, проверка будет выборочной.

Глава города считает, что новшество поможет устранить хаос в аэропорту, где больше не будет огромных очередей.