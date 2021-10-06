Очарование и возможности Паланги не исчерпываются парой поездок!

Расслабление — отличная возможность освободиться от повседневных забот. Используйте это время максимально эффективно — побалуйте себя. Оздоровительные свойства минеральной воды и косметические процедуры помогут вам восстановить запас физических и духовных сил. Вы уедете домой не только прекрасно отдохнувшими, но и помолодевшими.

Изысканная роскошь и изысканная простота. Абсолютная гармония и искреннее обслуживание. Новые впечатления и удовольствия. Погрузитесь в мир, наполненный природой, вдохновением и неизведанными чувствами. Семейный спа-отель Palanfa Life Balance SPA Hotel расположен в уникальном месте между соснами и дюнами Балтийского моря. В течение последних семнадцати лет здесь предлагают элегантность, гламур и искреннее обслуживание. Palanfa Life Balance SPA включает в себя отель высшего класса, где все создано во имя вашей продуктивности и отдыха. Само место, его дизайн и возможности помогают вам сосредоточиться, очаровывают своим покоем и теплым гостеприимством. В отеле царит элегантность и уют, минималистичная простота и современная классика.

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Бассейн Паланги площадью 3500 квадратных метров состоит из бассейнов и оздоровительного центра. Качественное обслуживание клиентов обеспечивается опытными сотрудниками и инновационными решениями. В зоне спа и бассейнов одновременно могут находиться 250 человек. Цель бассейна Паланги — предложить одинаково качественные возможности и впечатления всем: ученикам начальной школы и пенсионерам, начинающим и более опытным. Общение с посетителями и коллегами основано на уважении, открытости, эмпатии и вере в то, что постоянное развитие обеспечивает предоставление профессиональных услуг. Как персоналу, так и посетителям всегда гарантирована максимальная безопасность.

Паланга очаровывает сама по себе: красивыми пейзажами, морем и природой, но, кроме того, там есть также много разных мест, которые стоит посетить, чтобы отдохнуть и получить захватывающие впечатления. Взгляните, в этом списке наверняка есть места, что будут вам интересны!

Уютный ресторан с эксклюзивной европейской кухней — прекрасное место, чтобы начать день с богатого завтрака и чашки кофе, вкусно пообедать или вечером насладиться изысканным ужином. Здесь всегда приветствуются корпоративные и частные мероприятия. Небольшая открытая терраса с фонтаном принимает гостей в теплое время года.

Роскошный пятизвездочный отель Amsterdam Plaza расположен в центре курорта Паланга, рядом с одной из достопримечательностей города — танцующим фонтаном. Пляж и популярные достопримечательности Паланги находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля. В бутик-отеле 29 роскошных номеров и люксов (площадью от 35 до 83 квадратных метров). Во всех номерах есть отдельная гостиная, смарт-телевизор, Wi-Fi, мини-кухня и сейф. В королевских люксах есть отдельная сауна и джакузи. Бесплатная подземная парковка.

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Сделайте паузу, чтобы ознакомиться с одним из самых красивых мест Паланги, и позвольте себе отдохнуть в спокойном и роскошном отеле.

Первоклассный ресторан отеля с европейскими традициями предлагает безупречное обслуживание и отличную кухню. Специфика ресторана — высококачественные блюда и особые вина средиземноморского меню. Меню постоянно дополняется особыми сезонными предложениями. Есть возможность организовать официальные мероприятия и семейные праздники. Радушно приглашают отметить свадьбу, годовщину, день рождения или другой праздник.

Гостиница Vanagupė предлагает качественное и дружелюбное обслуживание, а также роскошное размещение в 98 номерах различной категории. А также услуги ресторана, лобби-бара, спа, спортивного центра и конференц-центра. Перед отелем расположена просторная парковка для автомобилей гостей.

Пятизвездочный отель Vanagupė расположен на берегу Балтийского моря в тени сосен. Отель находится всего в 5 километрах от международного аэропорта Паланги, в 30 километрах от международного паромного терминала Клайпеды, в 15 минутах от центра Паланги и всего в 10 минутах от прекрасного побережья Балтийского моря и золотых песчаных пляжей. Это делает отель идеальным местом как для деловых встреч, так и для отдыха.

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Конференц-зал площадью 80 квадратных метров — идеальное место для семинаров, встреч, корпоративных или частных мероприятий. Зал полностью оборудован, и там есть бесплатный Wi-Fi. Атриум отеля — идеальное место для проведения особенных мероприятий, таких как свадьбы, приемы, выставки.

В отеле также есть тренажерный зал с современными кардиотренажерами, ковриками для йоги и другими возможностями для тренировки.



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Отель Pušų Paunksnėje



Название Pušų Paunksnėje означает “В тени сосен” и напоминает об огромной сосне, которая росла когда-то в центре внутреннего двора отеля. После многих лет, проведенных в Соединенных Штатах и Испании, супруга владельца Ингрида лично управляет этим местом и заботится о том, чтобы каждая деталь вокруг была лучшим выбором во имя гостеприимства и качества.

Отель находится напротив Палангского парка Бируте, в здании отеля изящно сочетается камень и дерево, в отличие от роскошного охотничьего дома в скалистых горах.

Море находится в 200 метрах, недалеко также центр города. Расстояние от аэропорта Паланги около 10 километров, от железнодорожного вокзала Кретинги 13 километров. Ближайшее поле для гольфа находится в 14 километрах, порт Клайпеды — всего в 26 километрах. Недавно отремонтированные стандартные номера — элегантные и стильные — имеют выход на открытую террасу. Мы с гордостью представляем наш стильный ресторан, который кулинарные критики неоднократно отмечали как лучший в Паланге. Освежитесь телом и душой в нашем спа, бассейне и сауне и насладитесь теплым обслуживанием наших работников, которые относятся к вам как к семье.

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Отель SPA Amber Palace



SPA Amber Palace находится всего в 100 метрах от моря и имеет террасу с видом на море. На территории SPA Amber Palace расположен парк каменных скульптур "Каменный век". Гости могут забронировать и насладиться различными спа-процедурами. На всей территории бесплатный Wi-Fi.