Очарование и возможности Паланги не исчерпываются парой поездок!
Паланга очаровывает сама по себе: красивыми пейзажами, морем и природой, но, кроме того, там есть также много разных мест, которые стоит посетить, чтобы отдохнуть и получить захватывающие впечатления. Взгляните, в этом списке наверняка есть места, что будут вам интересны!
Бассейн Паланги
Бассейн Паланги площадью 3500 квадратных метров состоит из бассейнов и оздоровительного центра. Качественное обслуживание клиентов обеспечивается опытными сотрудниками и инновационными решениями. В зоне спа и бассейнов одновременно могут находиться 250 человек. Цель бассейна Паланги — предложить одинаково качественные возможности и впечатления всем: ученикам начальной школы и пенсионерам, начинающим и более опытным. Общение с посетителями и коллегами основано на уважении, открытости, эмпатии и вере в то, что постоянное развитие обеспечивает предоставление профессиональных услуг. Как персоналу, так и посетителям всегда гарантирована максимальная безопасность.
Отель Palanga Life Balance SPA
Изысканная роскошь и изысканная простота. Абсолютная гармония и искреннее обслуживание. Новые впечатления и удовольствия. Погрузитесь в мир, наполненный природой, вдохновением и неизведанными чувствами. Семейный спа-отель Palanfa Life Balance SPA Hotel расположен в уникальном месте между соснами и дюнами Балтийского моря. В течение последних семнадцати лет здесь предлагают элегантность, гламур и искреннее обслуживание. Palanfa Life Balance SPA включает в себя отель высшего класса, где все создано во имя вашей продуктивности и отдыха. Само место, его дизайн и возможности помогают вам сосредоточиться, очаровывают своим покоем и теплым гостеприимством. В отеле царит элегантность и уют, минималистичная простота и современная классика.
Расслабление — отличная возможность освободиться от повседневных забот. Используйте это время максимально эффективно — побалуйте себя. Оздоровительные свойства минеральной воды и косметические процедуры помогут вам восстановить запас физических и духовных сил. Вы уедете домой не только прекрасно отдохнувшими, но и помолодевшими.
Отель Vanagupė
Пятизвездочный отель Vanagupė расположен на берегу Балтийского моря в тени сосен. Отель находится всего в 5 километрах от международного аэропорта Паланги, в 30 километрах от международного паромного терминала Клайпеды, в 15 минутах от центра Паланги и всего в 10 минутах от прекрасного побережья Балтийского моря и золотых песчаных пляжей. Это делает отель идеальным местом как для деловых встреч, так и для отдыха.
Гостиница Vanagupė предлагает качественное и дружелюбное обслуживание, а также роскошное размещение в 98 номерах различной категории. А также услуги ресторана, лобби-бара, спа, спортивного центра и конференц-центра. Перед отелем расположена просторная парковка для автомобилей гостей.
Первоклассный ресторан отеля с европейскими традициями предлагает безупречное обслуживание и отличную кухню. Специфика ресторана — высококачественные блюда и особые вина средиземноморского меню. Меню постоянно дополняется особыми сезонными предложениями. Есть возможность организовать официальные мероприятия и семейные праздники. Радушно приглашают отметить свадьбу, годовщину, день рождения или другой праздник.
Сделайте паузу, чтобы ознакомиться с одним из самых красивых мест Паланги, и позвольте себе отдохнуть в спокойном и роскошном отеле.
Отель Amsterdam Plaza
Роскошный пятизвездочный отель Amsterdam Plaza расположен в центре курорта Паланга, рядом с одной из достопримечательностей города — танцующим фонтаном. Пляж и популярные достопримечательности Паланги находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля. В бутик-отеле 29 роскошных номеров и люксов (площадью от 35 до 83 квадратных метров). Во всех номерах есть отдельная гостиная, смарт-телевизор, Wi-Fi, мини-кухня и сейф. В королевских люксах есть отдельная сауна и джакузи. Бесплатная подземная парковка.
Уютный ресторан с эксклюзивной европейской кухней — прекрасное место, чтобы начать день с богатого завтрака и чашки кофе, вкусно пообедать или вечером насладиться изысканным ужином. Здесь всегда приветствуются корпоративные и частные мероприятия. Небольшая открытая терраса с фонтаном принимает гостей в теплое время года.
Конференц-зал площадью 80 квадратных метров — идеальное место для семинаров, встреч, корпоративных или частных мероприятий. Зал полностью оборудован, и там есть бесплатный Wi-Fi. Атриум отеля — идеальное место для проведения особенных мероприятий, таких как свадьбы, приемы, выставки.
Отель Pušų Paunksnėje
Название Pušų Paunksnėje означает “В тени сосен” и напоминает об огромной сосне, которая росла когда-то в центре внутреннего двора отеля. После многих лет, проведенных в Соединенных Штатах и Испании, супруга владельца Ингрида лично управляет этим местом и заботится о том, чтобы каждая деталь вокруг была лучшим выбором во имя гостеприимства и качества.
Отель находится напротив Палангского парка Бируте, в здании отеля изящно сочетается камень и дерево, в отличие от роскошного охотничьего дома в скалистых горах.
Море находится в 200 метрах, недалеко также центр города. Расстояние от аэропорта Паланги около 10 километров, от железнодорожного вокзала Кретинги 13 километров. Ближайшее поле для гольфа находится в 14 километрах, порт Клайпеды — всего в 26 километрах. Недавно отремонтированные стандартные номера — элегантные и стильные — имеют выход на открытую террасу. Мы с гордостью представляем наш стильный ресторан, который кулинарные критики неоднократно отмечали как лучший в Паланге. Освежитесь телом и душой в нашем спа, бассейне и сауне и насладитесь теплым обслуживанием наших работников, которые относятся к вам как к семье.
Отель SPA Amber Palace
SPA Amber Palace находится всего в 100 метрах от моря и имеет террасу с видом на море. На территории SPA Amber Palace расположен парк каменных скульптур "Каменный век". Гости могут забронировать и насладиться различными спа-процедурами. На всей территории бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля Amber Palace есть собственная ванная комната и телевизор. За дополнительную плату предоставляются мини-бар и сейф. Из некоторых номеров открывается вид на море.
В спа есть бассейн с гидромассажем и бани. Гости могут расслабиться в джакузи или насладиться профессиональным массажем.
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Санаторий-отель Gradiali
Медицинский спа-отель расположен среди соснового леса, всего в 500 метрах от песчаных дюн и моря. Проснувшись утром, вы можете прислушаться к тишине, ощутить рокот ветра и раскачивание сосен, вдохнуть чистый воздух, приправленный морем.
Высококвалифицированные медработники помогут вам восстановить запас сил, а также подберут наиболее эффективные процедуры. Мы предлагаем более 100 лечебных процедур, таких как физиотерапия, трудотерапия, терапевтические массажи, грязелечение и парафинотерапия, гидротерапия, галотерапия, хладотерапия, релаксация и рефлексотерапия, которые можно применять для улучшения здоровья как пациентов с серьезными заболеваниями, так и других желающих.
Оздоровительный и спа-центр Gradiali занимается лечением нарушений следующих систем организма: опорно-двигательного аппарата, нервной системы, системы кровообращения, дыхательной и эндокринной систем.
До встречи в оздоровительном и спа-центре Gradiali на берегу моря!
Отель Amberton Green Apartments
Отель Amberton Green Apartments расположен в историческом центре Паланги, рядом с церковью Успения Пресвятой Девы Марии и всего в 700 метрах от пляжа.
В классически оформленных номерах и апартаментах отеля Amberton Green Apartments есть кондиционер, балкон или терраса, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, а также мини-бар. Мини-кухня оборудована посудомоечной машиной и микроволновой печью. В собственной ванной комнате пол с подогревом, ванна или душ и бесплатные туалетные принадлежности. Из номеров открывается вид на реку Раже.
В отеле Amberton Green Apartments гости могут взять напрокат велосипеды с детскими сиденьями. Среди других услуг – комнаты для совещаний с тремя конференц-залами, пункт продажи билетов и пункт туристической информации. В отеле также есть специальный массажный кабинет, где можно выбрать процедуры для лица и тела с использованием органической косметики Прованса.
В ресторане Amberton Green предлагается а-ля карт завтрак и другие блюда. Подземная парковка за дополнительную плату. В лобби отеля оборудована игровая зона, есть также открытая игровая площадка.
Amberton находится всего в 150 метрах от набережной вдоль улицы Басанавичюса и в 6,5 км от аэропорта Паланги.
Отель Gabija
Четырехзвездочный отель Gabija открыт для гостей в тихой Паланге, недалеко от красивого парка Бируте и находящегося в нем музея Янтаря. При входе в отель гостей тепло встречает внимательный, дружелюбный, опытный и заботливый персонал, готовый удовлетворить потребности гостей.
Размещение в 56 комфортабельных просторных номеров разных категорий с красивым интерьером, радующим глаз. В некоторых из них есть балкон и терраса. Предлагаем также соединяемые номера, которые являются лучшим выбором для семей. Для комфорта гостей в номерах система кондиционирования воздуха, беспроводной интернет, мини-бар, кабельное телевидение, телефон, сейфы. В апартаментах есть даже кофемашины. В ВИП-апартаментах есть сауна и джакузи.
Отель Grand Baltic Dunes
Grand Baltic Dunes впервые распахнул свои двери для публики летом 2016 года. Отель расположен в самом центре Паланги, в историческом месте у реки Ронже, возле знаменитой улицы Йонаса Басанавичюса. Архитектура зданий отеля определяется географическим положением и местными условиями.
Уникальные интерьерные решения отражают эксклюзивность — идеальное сочетание скандинавской аутентичности, современной элегантности и комфорта. В отеле 100 уютно оформленных апартаментов, вдохновленных пастельными тонами природы курорта Паланга. Широкие окна, из которых открывается вид на красивый пейзаж, становятся живыми картинами, украшающими стены. С верхних этажей открывается прекрасный вид на море!
Ощущение простора, близость к природе и постоянный покой создают эксклюзивную среду, которая гармонично дополняет предлагаемый комфорт. Необычное расположение дополняет также тишина качающихся ветвей деревьев, и то, что Балтийское море находится всего в нескольких минутах ходьбы. Для вашего удобства есть подземная парковка, где вы можете безопасно оставить машину.
Grand Baltic Dunes — место для тех, кто ищет качественный досуг, покой и ощущение, что ты особенный!