Три века с Божьей помощью: храм Рождества Пресвятой Богородицы отмечает 300-летие

Кроме того, в ходе реставрации была приведена в порядок часть храма с низким потолком, то есть трапезная часть. Во время ее ремонта была открыта фреска, которая находится над выходом из храма. Предполагается, что она была здесь с самого начала, потому что написана на той же штукатурке, которая была в храме изначально. Работы только над одной этой фреской, в процессе которых было снято семь слоев краски, длились два с половиной месяца.

В ходе реставрации был полностью демонтирован иконостас, масштабные работы были проведены в алтаре. Там был снят верхний слой живописи, которая не представляла исторической и художественной ценности. Оказалось, что под ним еще целых два слоя. До самого нижнего добраться было невозможно, но первый в ходе работ восстановили. Помощник настоятеля отмечает, что раньше алтарь был довольно мрачный, в темных тонах, а теперь действительно выглядит, как рай.

“В самом плачевном состоянии была подкупольная часть. Практически вся живопись там была повреждена по периметру, было отслоение штукатурки, которое местами доходило до 20 сантиметров. В некоторых местах от уже отслоившейся штукатурки отходила сама живопись, — рассказывает Григорий-Казимир Селиверстов. — Были проделаны действительно уникальные для нашей страны работы. Можно сказать, с хирургической точностью! Потому что процесс был такой: приклеивали эту отслоившуюся живопись, затем заклеивали специальным материалом, вырезали этот кусок штукатурки, все чистили и крепили ровно на то же место. К нам даже приезжали реставраторы из разных городов Эстонии, чтобы понаблюдать за процессом”.

Реставрация храма Рождества Пресвятой Богородицы, который многим известен как Казанская церковь (по дарованной на освящение храма чудотворной иконе Казанской Божьей Матери. — Прим. ред.), длилась пять лет. Работы начались со шпиля храма, затем были сделаны купол и фасад. Но больше всего сил и времени ушло на внутреннее убранство.

“Рабочие, которые изначально оценивали масштаб того, что нужно сделать, сказали, что на реставрацию потребуется 30 лет, — вспоминает Селиверстов. — Но у нас 30 лет не было, нужно было уложиться в пять, к юбилею. И, как видите, с Божьей помощью все можно осилить. Осталось только немного доделать во дворе”.

Изначально на реставрацию храм собирал деньги самостоятельно: приход устраивал ярмарки, благотворительные концерты и самостоятельно начал все работы. Город увидел всю серьезность намерений и решил оказать финансовую поддержку церкви как памятнику архитектуры. В итоге примерно половину работ, которые в общей сложности обошлись более чем в миллион евро, профинансировал город.

“В этом году закончили реставрировать иконостас, это третий иконостас в этом храме, он был поставлен в 1866 году. Со временем он перекрашивался, переделывался, а накладные элементы были покрыты золотой типографской фольгой. Нам удалось согласовать, чтобы все детали позолотили, и наконец иконостас приобрел торжественный вид”, — рассказывает помощник настоятеля.

После реставрации выяснилось, что и два из трех небольших светильников, скорее всего, были в храме изначально, они старше третьего, который датирован XVIII веком. Главный же светильник, паникадило, был дарован храму купцами Ревеля и датирован 1836 годом. Все светильники почистили, заново посеребрили и полностью электрифицировали.

“Это ветхозаветный сюжет — жертвоприношение Авраама. Говорит оно о том, что во всем нужно полагаться на волю Божью. Напомню этот сюжет из Ветхого завета: Авраам приносил в жертву своего сына по велению Божьему, не посмел ослушаться Бога, и Господь не дал этому жертвоприношению случиться. Поэтому мы, православные, должны так же полагаться на Божью волю во всем, и тогда ничего плохого не произойдет”, — объясняет Селиверстов.

Двери оставались открытыми

Пандемия, которая существенно сказалась на всех сферах, не могла не повлиять и на жизнь храма. Богослужения проводятся с соблюдением всех необходимых норм и предписаний, на входе для прихожан стоит дезинфектор, на полу разметка для дистанцирования.

“Прихожан стало чуть меньше, конечно. Мы составляем списки для тех, кто хочет прийти на службу. Таким образом, каждый может побывать на службе, пусть и не так часто, как хотелось бы. Полиция периодически приезжает к нам, проверяет соблюдение всех норм, никаких нарушений у нас ни разу не было”, — констатирует Григорий-Казимир.

Несмотря на то, что реставрация длилась пять лет, храм ни разу не закрывал свои двери, как когда-то не закрывал их даже во время войны. Служили в условиях ремонта, прямо среди строительных лесов — в любой момент люди могли прийти и посмотреть, на что тратятся их пожертвования. Все это время проходили венчания, крещения, отпевания… Уже несколько лет при храме действует воскресная школа для детей, которая также не закрывалась из-за реставрации.

“С детьми заниматься надо. Очень часто люди крестят детей, потому что они сами крещеные, православные, но при этом в храме бывают очень редко, только по большим праздникам. Так как о своей вере люди ничего не знают, то и ребенку объяснить ничего не могут. Поэтому воскресная школа для детей очень важна”, — объясняет Селиверстов.

Он добавляет, что среди прихожан их храма много молодых людей, около десяти молодых семей, а в самой большой семье семеро детей. При храме есть молодежный православный клуб “Сретение”, а в будущем подумывают сделать и воскресную школу для взрослых.