В Шотландии продают необитаемый остров по цене однокомнатной квартиры в Ласнамяэ

Остров расположен на северо-западном побережье Шотландии в исторической области Хайленд. Это 9 акров с галечными пляжами, живописными бухтами и завораживающими скалами.

В объявлении пишут, что место идеально подходит для парусных прогулок, дайвинга, рыболовства. Новый владелец сможет реализовать там свои идеи. Правда, все их придется согласовать с властями – Карн-Деас является частью заповедного архипелага Summer Isles.