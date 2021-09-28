28.09.2021, 09:55
В Шотландии продают необитаемый остров по цене однокомнатной квартиры в Ласнамяэ(1)
Photo by Scott Carroll on Unsplash
В Шотландии на продажу выставили необитаемый остров Карн-Деас. Его цена – почти € 60 000, пишет портал 34travel.me.
Остров расположен на северо-западном побережье Шотландии в исторической области Хайленд. Это 9 акров с галечными пляжами, живописными бухтами и завораживающими скалами.
В объявлении пишут, что место идеально подходит для парусных прогулок, дайвинга, рыболовства. Новый владелец сможет реализовать там свои идеи. Правда, все их придется согласовать с властями – Карн-Деас является частью заповедного архипелага Summer Isles.