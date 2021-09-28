В Хаапсалу открылся обновленный спа-отель

В обновленном спа-отеле новый облик и расположение приобрела стойка регистрации отеля. В полностью перестроенном и увеличенном водно-банном центре спа теперь имеется пять различных бань и пять бассейнов. В ходе реконструкции добавились дополнительные возможности размещения, и теперь в отеле 92 двухместных номера.

В водо-банном центре можно как расслабиться в штормовом бассейне, так и освежиться в ледяной воде. В бане можно попариться, оздоровить кожу соляной смесью и увлажнить лицо хаапсалуской грязевой маской. Мы предлагаем широкий спектр процедур по уходу и терапии, и при выборе средств по уходу, мы считаем важным близость к природе и отдаем предпочтение только эстонским косметическим брендам. Ресторан Blu Holm предлагает доставляющие наслаждение гастрономические впечатления, где почетное место отведено вкусам Ляэнемаа. Практически отовсюду открывается вид на бухту Вяйке Вийк и море, что добавляет отелю неповторимость и завораживающие виды.

По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд расположение Hestia Hotel Haapsalu Spa чрезвычайно уникально, находясь прямо на берегу бухты Вяйке Вийк и всего на расстоянии небольшой прогулки от живописного старого города Хаапсалу -- это наш неоспоримый козырь. “Обладая десятилетним опытом оперирования спа-отелем в Лауласмаа, мы, безусловно, в состоянии обеспечить качественный сервис для наших клиентов и чувство уверенности для наших сотрудников”, -- сказала Майленд. “Я рада, что работающие долгое время сотрудники спа-отеля довольны и их глаза сияют”, -- отметила она позитивно.