В Хаапсалу открылся обновленный спа-отель
В обновленном спа-отеле новый облик и расположение приобрела стойка регистрации отеля. В полностью перестроенном и увеличенном водно-банном центре спа теперь имеется пять различных бань и пять бассейнов. В ходе реконструкции добавились дополнительные возможности размещения, и теперь в отеле 92 двухместных номера.
В водо-банном центре можно как расслабиться в штормовом бассейне, так и освежиться в ледяной воде. В бане можно попариться, оздоровить кожу соляной смесью и увлажнить лицо хаапсалуской грязевой маской. Мы предлагаем широкий спектр процедур по уходу и терапии, и при выборе средств по уходу, мы считаем важным близость к природе и отдаем предпочтение только эстонским косметическим брендам. Ресторан Blu Holm предлагает доставляющие наслаждение гастрономические впечатления, где почетное место отведено вкусам Ляэнемаа. Практически отовсюду открывается вид на бухту Вяйке Вийк и море, что добавляет отелю неповторимость и завораживающие виды.
По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд расположение Hestia Hotel Haapsalu Spa чрезвычайно уникально, находясь прямо на берегу бухты Вяйке Вийк и всего на расстоянии небольшой прогулки от живописного старого города Хаапсалу -- это наш неоспоримый козырь. “Обладая десятилетним опытом оперирования спа-отелем в Лауласмаа, мы, безусловно, в состоянии обеспечить качественный сервис для наших клиентов и чувство уверенности для наших сотрудников”, -- сказала Майленд. “Я рада, что работающие долгое время сотрудники спа-отеля довольны и их глаза сияют”, -- отметила она позитивно.
Должность управляющего отелем Hestia Hotel Haapsalu Spa занимает имеющий большой опыт руководства спа-отелем Лаури Теорейн. “Значительный вклад в реконструкцию отеля внесли архитектор Айн Калберг и архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, и в результате их сотрудничества спа-отель стал свежим и стильным, где важное место отводится комфорту клиента, чтобы каждый гость чувствовал себя у нас хорошо”, — подчеркнул Теорейн. “Я рад, что наши гости могут испытать что-то совершенно новое, например, йогу для лица, которая при усердной практике разглаживает некоторые морщинки без использования косметики”, — отметил он.
Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией созданной в 2014 году сети отелей. В последние годы Hestia Hotel Group выросла в гостиничную сеть с наибольшим количеством отелей в Эстонии. Вместе со спа-отелем Hestia Hotel Haapsalu Spa в группу входят семь отелей в Эстонии и два в Латвии, недавно был открыт самый стильный отель в центре Таллинна — Hestia Hotel Kentmanni. В настоящее время в группе работает более 300 человек.