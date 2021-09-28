Мир открывается! Аэропорт Хельсинки в осенне-зимний период предлагает полеты почти в 90 пунктов назначения по всему миру

Помимо популярных туристических направлений, в зимний сезон 2021–2022 гг. будут запущены маршруты по десяти новым направлениям. “Мы с нетерпением ждем осени и зимы, так как снова можем предложить пассажирам интересные пункты назначения и новые маршруты”, — говорит Петри Вуори, вице-президент Finavia по продажам и развитию линий.

Новыми авиакомпаниями, которые будут оперировать в Аэропорту Хельсинки станут, Air France и Ryanair. Air France выполняет рейсы из Хельсинки в Париж, а Ryanair предлагает семь новых маршрутов в Брюссель, Лондон, Милан, Париж, Каунас, Познань и Варшаву.

Компания Finnair объявила, что в течение зимнего сезона будет выполнять рейсы из аэропорта Хельсинки примерно в 70 пунктов назначения. Например, увеличено количество прямых рейсов на Канарские острова, в Таиланд и Майами, а в октябре начнутся полеты в Сингапур. С ноября Finnair также увеличит количество рейсов между Таллинном и Хельсинки, что сделает пересадку в аэропорту Хельсинки еще более удобной.

Теперь, при наличии свидетельства о вакцинации, можно достаточно свободно путешествовать по Европе. Однако перед поездкой необходимо проверить правила въезда в страну назначения.