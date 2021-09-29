29.09.2021, 08:01
Австралия планирует открыть границы для туристов к Рождеству. Страна была полностью закрыта полтора года
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Австралия назвала новую дату открытия границ для туристов. Теперь ограничения на въезд планируют снять к Рождеству.
Ожидается, что принимать в стране будут только привитых иностранцев. Причем они должны быть вакцинированы одобренным препаратом – Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson, сообщает портал 34travel.me.
Кроме того, в декабре и австралийцам разрешат выезжать за границу. Правда, для этого им придется получить COVID-паспорта.
Австралия была закрыта из-за пандемии полтора года. Правительство не решалось открыть страну из-за низких темпов вакцинации.