Австралия планирует открыть границы для туристов к Рождеству. Страна была полностью закрыта полтора года

Ожидается, что принимать в стране будут только привитых иностранцев. Причем они должны быть вакцинированы одобренным препаратом – Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson, сообщает портал 34travel.me.

Кроме того, в декабре и австралийцам разрешат выезжать за границу. Правда, для этого им придется получить COVID-паспорта.

Австралия была закрыта из-за пандемии полтора года. Правительство не решалось открыть страну из-за низких темпов вакцинации.