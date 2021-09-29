Ученым впервые удалось воссоздать по ДНК лица египетских мумий

Судмедэксперты из Parabon NanoLabs создали 3D-реконструкцию лиц египетских мумий, пишет “Моя Планета” со ссылкой на Live Science.

Мумифицированные останки принадлежали трем мужчинам в возрасте от 25 лет, которые жили около 2000 лет назад. Мумии были найдены в городе Абусир-эль-Мелек. Эксперты получили ДНК из останков и при помощи судебно-медицинского фенотипирования построили трехмерные модели лиц.

“Это первый раз, когда фенотипирование было выполнено на ДНК человека такого возраста”, — заявили в компании.

Эксперты использовали фенотипирование Snapshot. Оно позволяет спрогнозировать цвет кожи, черты лица. У мужчин, чьи останки они исследовали, оказалась смуглая кожа, темные глаза и волосы. Это описание ближе современным людям, живущим в Средиземноморье или на Ближнем Востоке, чем ныне живущим египтянам.

Далее эксперты создали трехмерные сетки, которые описывают черты лица, чтобы найти различия между мужчинами. После два этих результата объединили: так получилась модели лиц всех трех мужчин.

Специалисты отмечают, что работа с ДНК такого возраста может быть сложной по двум причинам. Первая — информация сильно деградировала за время. Вторая — ДНК человека смешалась с ДНК бактерий. Из-за этого количество древней человеческой ДНК, пригодной для секвенирования, очень мало. При этом для выяснения внешности человека специалистам нужен не весь геном, а только специфические места в нем — однонуклеотидные полиморфизмы (SNP, многие из них кодируют физические различия между людьми).

Если ученым не хватает данных из SNP, чтобы определить конкретный признак, то они используют значения из ближайших SNP. Рядом стоящие SNP тесно связаны друг с другом, а статистический прогноз позволяет представить, каким мог быть недостающий SNP. Метод реконструкции внешности, использованный на мумиях, можно применять и для современных останков, например в судебной медицине.