Названы туристические достопримечательности Европы, лидирующие по запросам в Google Maps

Как сообщает портал Еturbonews, Эйфелева башня в Париже стала самой популярной достопримечательностью у туристов в этом году по числу запросов в приложении Google Maps. Втрое место занял собор Саграда Фамилия в Барселоне. Замыкает тройку Лувр в столице Франции. За ним следует крупнейший парк развлечений в Германии "Европа-парк". По посещаемости в Европе его опережает лишь парижский "Диснейленд". Замыкает топ-5 римский Колизей, пишет "Интерфакс".