ФОТО | Это очень красиво! Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС

Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.

Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в "Твиттере", это было особенно яркое зрелище.

"Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом", – отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.

Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.

Полярное (или северное) сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитное поле Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.

Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Особенно мощные вспышки на Солнце - вроде той, что произошла в середине августа, - приводят к тому, что Земли достигает намного больше заряженных частиц, чем обычно - и тогда аврора получается особенно яркой.