30.09.2021, 07:00
ФОТО | Таллиннский аэропорт столкнулся с серьезной проблемой, из-за которой может быть нарушено воздушное сообщение(61)
Foto: Rauno Volmar
Таллиннский аэропорт оказался в трудной ситуации, поскольку разросшийся рядом с ним лес ограничивает обзор из диспетчерской вышки. Обычно обрезка деревьев рядом со взлетно-посадочной полосой входит в список обязательных задач сотрудников аэропортов. Но в Таллинне сделать это не просто, так как у разросшегося участка леса еще нет владельца, который мог бы дать разрешение на необходимую обрезку, пишет Ärileht.