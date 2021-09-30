ФОТО | Таллиннский аэропорт столкнулся с серьезной проблемой, из-за которой может быть нарушено воздушное сообщение

Таллиннский аэропорт столкнулся с необычной, но довольно серьезной проблемой: небольшой лесной массив возле аэродрома ограничивает обзор взлетно-посадочной полосы из диспетчерской вышки. Для сотрудников аэропорта крайне важно наблюдать четкую картину происходящего на взлетно-посадочном поле для управления воздушным движением, так как ограниченный вид может привести к возникновению опасных ситуаций.

Почему же тогда лес не вырубают? Оказывается, хозяин этого небольшого лесного участка, который заслоняет вид диспетчерам, умер, а процесс наследования все еще продолжается.