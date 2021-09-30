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30.09.2021, 07:00

ФОТО | Таллиннский аэропорт столкнулся с серьезной проблемой, из-за которой может быть нарушено воздушное сообщение

 
Ирис Кюбарсепп, Ärileht
Lennujaama vaatlustorn
Lennujaama vaatlustorn
Foto: Rauno Volmar
Таллиннский аэропорт оказался в трудной ситуации, поскольку разросшийся рядом с ним лес ограничивает обзор из диспетчерской вышки. Обычно обрезка деревьев рядом со взлетно-посадочной полосой входит в список обязательных задач сотрудников аэропортов. Но в Таллинне сделать это не просто, так как у разросшегося участка леса еще нет владельца, который мог бы дать разрешение на необходимую обрезку, пишет Ärileht.

Таллиннский аэропорт столкнулся с необычной, но довольно серьезной проблемой: небольшой лесной массив возле аэродрома ограничивает обзор взлетно-посадочной полосы из диспетчерской вышки. Для сотрудников аэропорта крайне важно наблюдать четкую картину происходящего на взлетно-посадочном поле для управления воздушным движением, так как ограниченный вид может привести к возникновению опасных ситуаций.

Почему же тогда лес не вырубают? Оказывается, хозяин этого небольшого лесного участка, который заслоняет вид диспетчерам, умер, а процесс наследования все еще продолжается.

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