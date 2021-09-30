Названы туристические направления, больше всех пострадавшие от пандемии коронавируса

“Для многих стран, экономика которых сильно зависела от туризма, пандемия COVID-19 стала финансовой катастрофой: закрытые магазины, резкое сокращение турпотока из-за запрета на международные поездки. Теперь, когда ограничения на путешествия смягчаются, некоторым направлениям требуется больше помощи, чем другим”, — пишет портал поиска билетов Next Vacay.

Согласно рейтингу стран, которые больше всего ожидают туристов, на первом месте оказался специальный административный район Китая Макао. В 2019 году область посещали в среднем 3,3 млн туристов в месяц. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток сократился до 491 тыс. человек, падение составило 85%. С учетом того, что доля туризма в ВВП района составляет 72%, приостановка международных путешествий подорвала экономику Макао, пишет "Интерфакс".

Второе место занял Кипр, куда в 2019 году ежемесячно приезжали в среднем 331,4 тыс. путешественников. В 2020 году их число снизилось до 52 тыс. (минус 84,12%). На третьем месте Малайзия с падением турпотока на 83,4%, с 2,2 млн туристов до 361 тыс. За ней следуют Таиланд и Филиппины — минус 83,2 и 82,1% соответственно.

“Из всех проанализированных направлений Таиланд пострадал в наибольшей степени в финансовом плане, потеряв примерно 21% вклада в ВВП страны или порядка $13,4 млрд. Количество туристов упало с 3,3 млн в месяц до чуть более полумиллиона”, — поясняют в Next Vacay.

Шестое место занял Маврикий: в 2019 году остров привлекал 115 тыс. туристов в месяц, в 2020-м — лишь 25,7 тыс. Далее следуют Португалия (минус 74,7%), Новая Зеландия (минус 74,4%) и Шри-Ланка, которую в 2019 году ежемесячно в среднем посещали 160 тыс. туристов, а в 2020-м — 42,3 тыс., что на 73,5% меньше.

Замыкает первую десятку Греция. В 2019 году страну посещали в среднем 1,8 млн иностранных путешественников, в то время как в 2020 году из-за антикоронавирусных ограничений на поездки турпоток сократился до 492,5 тыс. гостей (минус 72,5%).