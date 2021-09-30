Лучшей авиакомпанией 2021 года стала Qatar Airways

Чтобы подготовить рейтинг, сотрудники Skytrax опросили больше 13 миллионов пассажиров из 100 стран мира. Информацию собирали с сентября 2019-го, сообщает портал 34travel.me.

Так, в десятке лучших авиакомпаний мира оказались:

Qatar Airways

Singapore Airlines

All Nippon Airways

Emirates

​​​​​​​ JAL

​​​​​​​ Cathay Pacific Airways

​​​​​​​ EVA Air

​​​​​​​ Qantas

​​​​​​​ Hainan Airlines

​​​​​​​ Air France

Посмотреть результаты рейтинга в других категориях – лучшие лоукостеры, лучшие авиакомпании Европы и другие – можно здесь.