30.09.2021, 10:05
Лучшей авиакомпанией 2021 года стала Qatar Airways(1)
Photo by Saif Zaman আয়ান from Pexels
Компания Skytrax опубликовала свежий рейтинг лучших авиаперевозчиков. На первом месте снова Qatar Airways.
Чтобы подготовить рейтинг, сотрудники Skytrax опросили больше 13 миллионов пассажиров из 100 стран мира. Информацию собирали с сентября 2019-го, сообщает портал 34travel.me.
Так, в десятке лучших авиакомпаний мира оказались:
Qatar Airways
Singapore Airlines
All Nippon Airways
Emirates
JAL
Cathay Pacific Airways
EVA Air
Qantas
Hainan Airlines
Air France
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