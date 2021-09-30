Природа зовет: 7 советов для вашего следующего осеннего похода

Главный принцип — одевайтесь слоями

Осенью нужно быть готовым к любой погоде — за пару часов теплое солнце может смениться дождем и даже градом. Главное правило похода в лес осенью — одеваться слоями. Так вы сможете можно было снять лишнее, если жарко, и добавить нужное, если холодно. Если отправляетесь в продолжительный поход, то выше пояса хорошо бы надеть три слоя (теплое белье, флиску или кофту и куртку), а ниже пояса — два (теплое белье и туристические брюки). Обязательно возьмите с собой удобный рюкзак, чтобы убирать в него лишнюю одежду (туда же положите шапку, перчатки и дождевик).

Особое внимание уделяйте наружному слою, то есть куртке

В распоряжении производителей есть ряд технологий, позволяющих им создавать туристическую одежду, которая не боится влаги. Куртку в поход лучше выбрать такую, которая будет выполнять одновременно две цели: защищать от дождя и ветра и выводить образующиеся пот и влагу на поверхность. Из ассортимента Fjällräven такими функциями обладает универсальная и всесезонная куртка Shell. В качестве альтернативы можно рассмотреть куртку High Coast Hydratic, которая, правда, не пропускает воздух, но зато защитит от дождя. Это очень компактная куртка — ее легко сложить, и она не займет много места в рюкзаке.

Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках

Было бы большим допущением назвать эстонские холмы горами, поэтому для здешних походных троп особенно хорошо подходит легкая обувь, в которой не только ноги устают меньше, но и тело в целом. Отправляясь в поход осенью, обязательно наденьте водонепроницаемые ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором, который обеспечит хорошее сцепление с грунтом и защитит вас от поскальзывания и падения. Если бюджет выдержит, потратьтесь на хорошие походные носки с усиленными носком и пяточной областью — это поможет защитить ноги от мозолей и волдырей.

Воск для пропитки одежды творит чудеса