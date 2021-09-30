Природа зовет: 7 советов для вашего следующего осеннего похода(1)
Главный принцип — одевайтесь слоями
Осенью нужно быть готовым к любой погоде — за пару часов теплое солнце может смениться дождем и даже градом. Главное правило похода в лес осенью — одеваться слоями. Так вы сможете можно было снять лишнее, если жарко, и добавить нужное, если холодно. Если отправляетесь в продолжительный поход, то выше пояса хорошо бы надеть три слоя (теплое белье, флиску или кофту и куртку), а ниже пояса — два (теплое белье и туристические брюки). Обязательно возьмите с собой удобный рюкзак, чтобы убирать в него лишнюю одежду (туда же положите шапку, перчатки и дождевик).
Особое внимание уделяйте наружному слою, то есть куртке
В распоряжении производителей есть ряд технологий, позволяющих им создавать туристическую одежду, которая не боится влаги. Куртку в поход лучше выбрать такую, которая будет выполнять одновременно две цели: защищать от дождя и ветра и выводить образующиеся пот и влагу на поверхность. Из ассортимента Fjällräven такими функциями обладает универсальная и всесезонная куртка Shell. В качестве альтернативы можно рассмотреть куртку High Coast Hydratic, которая, правда, не пропускает воздух, но зато защитит от дождя. Это очень компактная куртка — ее легко сложить, и она не займет много места в рюкзаке.
Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках
Было бы большим допущением назвать эстонские холмы горами, поэтому для здешних походных троп особенно хорошо подходит легкая обувь, в которой не только ноги устают меньше, но и тело в целом. Отправляясь в поход осенью, обязательно наденьте водонепроницаемые ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором, который обеспечит хорошее сцепление с грунтом и защитит вас от поскальзывания и падения. Если бюджет выдержит, потратьтесь на хорошие походные носки с усиленными носком и пяточной областью — это поможет защитить ноги от мозолей и волдырей.
Воск для пропитки одежды творит чудеса
Воск для пропитки одежды делает ткань прочнее, придает водонепроницаемость и даже увеличивает срок службы одежды. Воск особенно незаменим, если вы отправляетесь на природу в дождливую погоду. Он выпускается в форме бруска, напоминающего мыло, которым натирают одежду, а затем расплавляют утюгом, чтобы он проник в ткань. Воск Greenland Wax, предусмотренный для вещей Fjällräven из ткани G-1000, представляет собой смесь парафина и пчелиного воска, и он значительно более экологичный и щадящий для кожи, чем химические пропитки. Удалить воск с одежды, снова сделав ткань дышащей, можно, постирав ее при 40 градусах.
Запланируйте один привал на чай или кофе
Обязательно возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе, чтобы согреться в пути. Не очень сложно приготовить горячий напиток и в пути, но для этого придется захватить с собой туристическую газовую плитку (пусть это вас не пугает — она весит и занимает столько же места, сколько штопор), газовый баллон, спички и небольшую кастрюльку. На походной плитке известной фирмы Primus и других производителей вода дойдет до кипения за три с половиной минут. Еще меньше времени нужно, чтобы всыпать растворимый кофе или положить в кружку пакетик чая. Скоро вы уже будете наслаждаться горячим напитком!
Пластиковые пакеты и перцовый баллончик подарят чувство уверенности
Влага — главный враг туриста, поэтому не забудьте положить телефон, внешний аккумулятор и все остальные чудеса техники, которые помогают вам оставаться на связи, в пакет с замком или даже обычный полиэтиленовый пакет. Спички также защитите от влаги. Лучше даже взять с собой несколько коробков в отдельных пакетах, и положить их в разные места — в карман куртки, боковой карман рюкзака, на дно рюкзака. Если идете в лес без компании и опасаетесь диких животных или агрессивных деревенских собак, захватите с собой перцовый баллончик. Воспользоваться им, скорее всего, не придется, но лучше быть готовым к неожиданностям.
Наслаждайтесь моментом
Не забудьте самое главное — наслаждаться походом! Вдыхайте свежий лесной воздух, пореже доставайте телефон и двигайтесь в одном ритме с лесом и всем, что вас окружает. В преддверии сезона вирусов активный отдых на природе — лучший подарок иммунитету. Поход — это не просто физическая нагрузка для тела, но и пища для ума и заряд энергии для всего организма.