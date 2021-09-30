30.09.2021, 10:35
В Эстонии за неделю выявили 92 завезенных случая коронавируса. Больше всего — из России и Финляндии(11)
Foto: Sven Arbet
На прошлой неделе в Эстонии выявили 92 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 2,7% от общего количества заражений за последние 7 дней.
По данным Департамента здоровья, 23 пассажира с коронавирусом прибыли из Финляндии, 19 — из России, 14 — из Турции, пишет rusERR.
Всего “завезенные” случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 19 стран.
Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 18 860 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них примерно 2600 приехали из России, 2400 — из Латвии, около 1700 — из Турции.