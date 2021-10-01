ВИДЕО | Зачем в Испании утопили огромную статую девушки

В испанском городе Бильбао в реке утопили статую девушки. Голова огромного монумента торчит из воды и пугает горожан, пишет "Моя Планета".

Создатель скульптуры — мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско. Свою работу он назвал “Бихар”, что в переводе с баскского языка означает “завтра”. Заказчиком выступила благотворительная организация, которая занимается вопросами устойчивого развития. Авторы идеи хотели показать, что действия людей, их поведение по отношению к природе могут “потопить человечество или удержать всех нас на плаву”.

Вес скульптуры — около 120 кг. Волны в реке Нервьон то скрывают лицо девушки, то вновь его обнажают. На воду скульптуру спускали глубокой ночью, а наутро жители центра Бильбао и прохожие ее заметили.

“Сначала это вызвало у меня сильный стресс: огромное лицо торчит из воды. Теперь, когда я смотрю на нее, мне становится очень грустно. Эта девушка не выглядит обеспокоенной, она будто готова утонуть”, — сказала местная жительница Триана Гил.

Для Ороско это не первая подобная работа. В прошлом году он представил скульптуру одиноко сидящей женщины, которую посвятил изоляции пожилых людей.