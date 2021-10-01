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01.10.2021, 08:19

Власти Хийумаа просят государство пустить третий паром между материком и островом

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Foto: Hendrik Osula
Власти Хийумаа хотят, чтобы на маршруте между островом и материком хотя бы в пиковый сезон был бы запущен третий паром, государство инициативу не поддерживает, пишет rusERR.

По оценкам местных властей, этим летом на остров не смогло попасть значительное количество гостей, потому что два парома просто не могли справиться с нагрузкой и перевезти всех желающих на Хийумаа.

По заявлению представителей Министерства экономики и коммуникаций, третье судно является коммерчески нецелесообразным, и затраты на него не окупятся.

В ведомстве сообщили, что действующие маршрутные соглашения действуют до 2026 года и не в них не учитывается запуск третьего судна на маршрут Хельтерма-Рохукюла.

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