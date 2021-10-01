Власти Хийумаа просят государство пустить третий паром между материком и островом

По оценкам местных властей, этим летом на остров не смогло попасть значительное количество гостей, потому что два парома просто не могли справиться с нагрузкой и перевезти всех желающих на Хийумаа.

По заявлению представителей Министерства экономики и коммуникаций, третье судно является коммерчески нецелесообразным, и затраты на него не окупятся.

В ведомстве сообщили, что действующие маршрутные соглашения действуют до 2026 года и не в них не учитывается запуск третьего судна на маршрут Хельтерма-Рохукюла.