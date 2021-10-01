airBaltic внедряет проверку "коронавирусных" проездных документов через интернет

На сегодняшний день уже несколько тысяч пассажиров опробовали эту услугу, предъявив свои проездные документы Covid-19, необходимые для въезда в Латвию. Если пассажир не может или не хочет проверять свои документы через интернет, он по-прежнему может это сделать при регистрации в аэропорту или у ворот посадки. В ближайшем будущем авиакомпания планирует ввести эту услугу также для пассажиров, которые летят в другие страны и из них.