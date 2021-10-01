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01.10.2021, 09:10

airBaltic внедряет проверку "коронавирусных" проездных документов через интернет

 
Foto: Andres Putting
Латвийская авиакомпания airBaltic с конца сентября ввела новую услугу — автоматическую проверку проездных документов, связанных с Covid-19, для пассажиров, которые летят прямыми рейсами в Ригу. Проверка документов осуществляется при регистрации пассажиров на рейс через интернет.

На сегодняшний день уже несколько тысяч пассажиров опробовали эту услугу, предъявив свои проездные документы Covid-19, необходимые для въезда в Латвию. Если пассажир не может или не хочет проверять свои документы через интернет, он по-прежнему может это сделать при регистрации в аэропорту или у ворот посадки. В ближайшем будущем авиакомпания планирует ввести эту услугу также для пассажиров, которые летят в другие страны и из них.

“В связи с различными меняющимися ограничениями из-за Covid-19 пассажирам может потребоваться больше времени для регистрации на рейс в аэропорту и посадки в самолет. Внедрив автоматическую проверку проездных документов во время онлайн-регистрации, мы предполагаем, что значительно сократится время ожидания. Благодаря этому опыт полетов для наших пассажиров станет более удобным и приятным”, — пояснил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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