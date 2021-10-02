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02.10.2021, 20:45

В Таллинн возвращаются туристы. Больше всего — из Германии и Великобритании

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Foto: Rauno Volmar
Один из таллиннских гидов отметила, что сейчас в столице больше всего туристов из Германии, также были из Англии и потихоньку начинают возвращаться американцы, которых уже год как не было. А вот финские туристы, которые приносили больше всего дохода, не спешат возвращаться, пишет rusERR.

“Для восстановления прежнего числа туристов из Финляндии еще потребуется время. Мы прогнозируем, что значительный рост начнется только следующим летом. Также сейчас в Эстонии еще не восстановился бизнес-туризм и не проводятся международные конференции”, — пояснила менеджер Tallink по связям с общественностью Катри Линк.

“У нас сейчас в основном отдыхающие из разных стран, которые приезжают к нам на несколько дней. Но их количество составляет 10% от того, что было в докризисное время. Тренд позитивный, мы видим, что каждый день приходят запросы в гостиницы, и люди приезжают”, — отметила глава Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.

Если сравнивать с предыдущей осенью, то туристов стало в два раза больше, тем не менее доходы гостиниц все еще в два раза ниже, чем до кризиса.

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