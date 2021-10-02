В Таллинн возвращаются туристы. Больше всего — из Германии и Великобритании

“Для восстановления прежнего числа туристов из Финляндии еще потребуется время. Мы прогнозируем, что значительный рост начнется только следующим летом. Также сейчас в Эстонии еще не восстановился бизнес-туризм и не проводятся международные конференции”, — пояснила менеджер Tallink по связям с общественностью Катри Линк.

“У нас сейчас в основном отдыхающие из разных стран, которые приезжают к нам на несколько дней. Но их количество составляет 10% от того, что было в докризисное время. Тренд позитивный, мы видим, что каждый день приходят запросы в гостиницы, и люди приезжают”, — отметила глава Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.

Если сравнивать с предыдущей осенью, то туристов стало в два раза больше, тем не менее доходы гостиниц все еще в два раза ниже, чем до кризиса.