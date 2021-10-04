Ситуация улучшается: с 4 октября въехать в Эстонию без ограничений можно уже из 6 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 04 по 10 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Польша (уровень заболеваемости — 20,65 ↑), Венгрия (57,89 ↑), Чехия (58,96 ↑), Мальта (60,25 ↓) и Монако (68,8 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Испания (76,85 ↓), Дания (81,3 ↓), Италия (90,38 ↓), Мальта (93,67 ↓), Швеция (102,34 ↓), Португалия (108,13 ↓), Финляндия (104,37 ↓), Сан-Марино (116,1 ↓), Исландия (121,66 ↑), Монако (127,41 ↓), Франция (132,57 ↓), Андорра (139,15 ↑), Германия (139,78 ↓), Лихтенштейн (141,95 ↓), Нидерланды (147,49 ↓) и Люксембург (180,48 ↑).