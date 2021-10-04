Ситуация улучшается: с 4 октября въехать в Эстонию без ограничений можно уже из 6 стран Европы
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 04 по 10 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Польша (уровень заболеваемости — 20,65 ↑), Венгрия (57,89 ↑), Чехия (58,96 ↑), Мальта (60,25 ↓) и Монако (68,8 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Испания (76,85 ↓), Дания (81,3 ↓), Италия (90,38 ↓), Мальта (93,67 ↓), Швеция (102,34 ↓), Португалия (108,13 ↓), Финляндия (104,37 ↓), Сан-Марино (116,1 ↓), Исландия (121,66 ↑), Монако (127,41 ↓), Франция (132,57 ↓), Андорра (139,15 ↑), Германия (139,78 ↓), Лихтенштейн (141,95 ↓), Нидерланды (147,49 ↓) и Люксембург (180,48 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Норвегия (201,06 ↓), Кипр (206,76 ↓), Словакия (234,19 ↑), Бельгия (242,54 ↓), Швейцария (259,14 ↓), Греция (287,46 ↓), Австрия (287,73 ↓), Болгария (310,57 ↓), Ирландия (362,94 ↓), Хорватия (394,91 ↑), Латвия (398,02 ↑), Румыния (398,93 ↑), Словения (627,0 ↓), Великобритания (643,48 ↓) и Литва (645,68 ↑).
* Кумулятивная заболеваемость в Эстонии — 645,7 (по состоянию на вечер 03.10)
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Катара, Кувейта, Южной Кореи, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили, Уругвая и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.