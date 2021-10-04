Вакцинный туризм: куда россияне ездят за прививками Pfizer и Johnson & Johnson

Аналогичный ответ дали в BSI Group, которая, по данным АТОР, также в середине сентября предложила путешественникам “прививочные туры”.

“Мы не организовываем вакцинные туры. Мы организовываем экскурсионные туры и лечебно-оздоровительные в Сербию и другие страны, но это не вакцинные туры. У туриста цели могут быть абсолютно любые”, — сказали Русской службе Би-би-си в пресс-службе “ВЕДИ Групп”.

Однако сами туроператоры в беседах с Би-би-си поспешили откреститься от нового продукта.

На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России сообщила, что пакетные туры “за прививкой от Covid-19” предлагают российские туроператоры “Русский Экспресс”, “ВЕДИ Групп” и BSI Group. Причем в сообщении достаточно подробно описывались условия таких поездок и сами туры. Появление таких туров по времени совпало с заявлением ВОЗ о том, что пока у организации есть претензии к производству “Спутника” и это затягивает сроки его одобрения.

На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России сообщила, что пакетные туры “за прививкой от Covid-19” предлагают российские туроператоры “Русский Экспресс”, “ВЕДИ Групп” и BSI Group. Причем в сообщении достаточно подробно описывались условия таких поездок и сами туры. Появление таких туров по времени совпало с заявлением ВОЗ о том, что пока у организации есть претензии к производству “Спутника” и это затягивает сроки его одобрения.

Вакцинный туризм для россиян стал попыткой выбраться из ловушки, в которой они оказались из-за отсутствия договоренностей между Россией и другими странами по взаимному признанию вакцин, а также из-за проблем с одобрением “Спутника V” со стороны ВОЗ. Часто люди, путешествующие за прививкой, ревакцинируются иностранной вакциной — таким образом они получают и российский, и европейские сертификаты.

В то же время в России не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин. Привиться ими внутри страны невозможно. Если же гражданин страны привьется вакциной Pfizer за границей, то в России он будет считаться непривитым.

“Вакцинный туризм” стал популярен в России в последние месяцы. Спрос на такие поездки связан с тем, что перспектива признания российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения остается неясной: сроки одобрения “Спутника V” ВОЗ все время сдвигаются. Пока привитые “Спутником” или любой другой российской вакциной туристы считаются непривитыми в Евросоюзе и в странах, где российская вакцина не зарегистрирована.

Цены на такие туры начинаются от 500 евро и направления по ним ограничены всего несколькими странами.

“Можно предположить, что туристы рассчитывают на то, что, привившись признанной ВОЗ вакциной, они в дальнейшем облегчат себе путешествия по миру, по Европе — ну или как минимум сократят те процедуры, которые необходимо пройти, если ты не привит. В любом случае, основная мотивация связана с возможностью упрощения перемещения по миру”, — говорит Майя Ломидзе.

С вакцинными турами работают в основном туроператоры, в большей степени ориентированные на европейские страны и на индивидуальный подбор туров. Как правило, за такими турами, по словам Майи Ломидзе, приходят россияне, привыкшие много путешествовать или вынужденные по работе или семейным обстоятельствам часто выезжать за границу.

Ломидзе в разговоре с Би-би-си подтверждает, что как минимум три российские компании продают вакцинные туры. “С середины сентября (то есть за 9-10 дней с начала продаж “вакцинных туров”) у каждой из компаний — по 10-20 заявок”, — уточняет она.

“Продукт такой есть. Это факт”, — говорит Майя Ломидзе, уточняя, что при заказе тура туристы записываются на вакцинацию и в некоторых случаях оплачивают ее на этапе оформления тура.

Действительно на сайтах туроператоров, перечисленных АТОР, нет “вакцинных туров”, зато есть двух-четырехдневные туры в Сербию, стоимость которых начинается от 500 долларов и заметно превышает стоимость более длительных туров в эту страну. Это, судя по всему, и есть те самые “вакцинные”, или, как настаивают туроператоры, экскурсионные туры, в рамках которых турист, если захочет, может пройти вакцинацию.

“Туристы сами решают, что им нужно пройти вакцинацию той или иной вакциной, и обращаются к нам за туром, в рамках которого они собираются поставить себе вакцину”, — сказала пресс-секретарь туроператора Иветта Вердиян.

За несколько месяцев до этого Ольга прошла полный курс вакцинации “Спутником” в России. По словам туристки, за границей она рассчитывала на однокомпонентный Johnson&Johnson. Но в этот день был в пункте для вакцинации без регистрации был только Pfizer. “Я здесь на 1,5 месяца, мне и двухкомпонентный вариант подходит”, — говорит она.

В итоге на днях Ольге удалось пройти вакцинацию в Испании, куда она приехала на отдых. “Сделала Pfizer (первый компонент) в Фуэнхироле (Малага, Андалусия). Нужен только загранпаспорт, телефон испанский указала знакомого (российский телефон не интересовал), адрес проживания в Испании с моих слов записали”, — сообщает она.

Москвичка Ольга предприняла попытку привиться в Польше, где она находилась в деловой поездке, но выяснилось, что иностранных туристов там не прививают. “Много пунктов объехала 18 сентября, дано указание [делать прививку] только зарегистрированным в Польше — или можно супругам зарегистрированных в Польше; с рабочими визами и студентам тоже можно”, — рассказывает она.

Прививка в Будапеште для россиянина была бесплатной, в столице Венгрии он оказался во время продолжительного путешествия по Европе. Именно в Венгрии он заранее прививаться не планировал. По его словам, и после “КовиВака”, и после вакцины Johnson&Johnson он чувствовал себя хорошо.

Житель российской столицы Тимофей два месяца назад привился “КовиВаком” в Москве, а затем решился привиться еще раз за границей. На прошлой неделе он сделал прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson в Будапеште.

К решительным действиям часто путешествующие по Европе россияне, судя по информации на форуме, перешли в июле, когда в странах ЕС и Шенгена начали действовать электронные ковид-сертификаты.

Российские туристы еще до появления вакцинных туров сами отправлялись в поездки в Европу “за прививкой”. Обсуждение темы самостоятельной организации поездок в Европу для вакцинации на Форуме Винского — популярном ресурсе у российских путешественников — началось еще в мае, когда границы внутри Европы начали постепенно открываться.

Однако Сербия не является страной-членом ЕС, поэтому все сертификаты о вакцинации, полученные в этой стране (как и в Черногории, Армении и других не входящих в ЕС странах) необходимо конвертировать в евросертификат. Один из вариантов, которым часто пользуются самостоятельные путешественники — конвертация сертификата во Франции. Министерство Европы и иностранных дел Франции создало специальную систему для получения QR-кода, которой могут воспользоваться туристы, вакцинировавшиеся не в ЕС, но признанной в Евросоюзе вакциной. Аналогичные сервисы появляются и в других странах ЕС.

Поездку в Сербию может организовать и сам турист, однако записаться на вакцинацию он сможет только через отель, зарегистрированный в системе E-turista. Заполнить заявку на вакцинацию для туриста могут только сотрудники отеля после заселения. При покупке тура оформлением заявки на вакцинацию, как уточнили в АТОР, занимаются сербские партнеры российских туроператоров.

Основным направлением организованного “вакцинного туризма” для россиян стала именно Сербия: в эту страну из России есть прямые регулярные перелеты, виза российским туристам не нужна. Для въезда в Сербию достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm (турист сам может выбрать вакцину).

Туроператоры пока предлагают желающим вакцинироваться в Европе только два направления — Сербию и Германию.

В каких странах могут привиться российские туристы и сколько это стоит?

“Европейский сертификат вакцинации — это была цель параллельная, но важная. К сожалению, хорошая российская вакцина не позволяет мне вести мой желаемый и необходимый образ жизни. Это была вынужденная мера. Рада, что мой организм мужественно и стойко переносит это испытание”, — объясняет свое решение в разговоре с Русской службой Би-би-си Ольга.

По словам Ольги, если бы она не смогла привиться в Испании, то, скорее всего, полетела бы в другую страну ЕС ради прививки и получения сертификата. Европейский сертификат ей нужен в первую очередь для деловых поездок по Европе. В разговоре с Би-би-си она не рассказала, в какой сфере работает.

У самостоятельных путешественников, желающих привиться одной из признанных в ЕС вакцин, одним из самых популярных направлений стала Хорватия. Вакцинироваться в этой стране иностранный турист может бесплатно и без предварительной записи. В стране есть список пунктов вакцинации, где прививают иностранных туристов. Для въезда в Хорватию россиянам нужна виза (хорватская или Шенгенская) и ПЦР-тест или тест на антиген.

“Сейчас такой период в туризме, когда важны такие факторы как какая виза открыта, в какую страну есть прямой авиаперелет. Это не как раньше, что вы решили лететь в Париж, купили билет и улетели в Париж”, — говорит Иветта Вердиян.

Самостоятельные путешественники более свободны в выборе страны, где они могут пройти вакцинацию. По словам Иветты Вердиян, выбор страны для вакцинации определяется сразу несколькими факторами: действующими в той или иной стране правилами въезда и возможностями вакцинации для иностранных туристов, наличием визы в эту страну и стоимостью перелета.

“Для сравнения — поездка в Сербию на три дня вместе с авиаперелетом на одного человека обходится порядка 600 евро”, — сообщили в BSI Group.

Расходы на прививку в Германии для туриста в несколько раз выше, чем стоимость прививочного тура в Сербию. Вакцинация в Германии для иностранца — услуга платная: один компонент Pfizer будет стоить порядка 600 евро, а однокомпонентный Johnson&Johnson обойдется более чем в 850 евро. К этому еще необходимо прибавить расходы на перелет, проживание и, возможно, услуги переводчика.

В этой стране можно сразу по факту прохождения вакцинации получить сертификат европейского образца. Вакцинироваться в Германии туристам без агентства довольно сложно, говорят в АТОР. Германия еще не открыта для туризма, въезд в страну разрешен только по особым случаям, связанным с семьей, работой, учебой, видом на жительство или по здоровью. Поэтому туристическая компания оформляет путешественнику приглашение в Германию.

Для тех, кто не готов к хлопотам по конвертации сербского сертификата в гринпасс, действующий в странах ЕС, туроператоры предлагают вакцинацию в Германии.

Также иностранные туристы могут привиться без предварительной записи в ряде пунктов в Венгрии и Италии. Летом иностранных туристов бесплатно прививали и в Румынии, при этом центры вакцинации были открыты в самых популярных туристических местах — например, в замке Бран (известен как замок Дракулы). Таким образом власти Румынии хотели ускорить процесс вакцинации граждан и привлечь в традиционно популярные у путешественников места иностранных туристов. Однако сейчас Румыния фактически прекратила бесплатную вакцинацию иностранных туристов.

В Греции, куда россияне могут приехать с обычной туристической визой и отрицательным ПЦР-тестом, доступ к вакцине для иностранных туристов несколько затруднен. Для того, чтобы записаться на прививку, нужен номер социального страхования AMKA. Турист может получить временный номер социального страхования, обратившись в один из Центров обслуживания граждан (KEP). Однако сроки его получения могут составлять порядка трех-четырех недель, поэтому такой вариант вакцинации подходит только тем туристам, которые имеют возможность надолго задержаться в стране или вернуться в Грецию через несколько недель.

“Дают заполнить анкету на французском, но там ничего сложного — имя, фамилия и т.д., отсутствие аллергий — помогают и всё рассказывают на английском. После укола 15 минут ждать — и распечатывают заветную бумажку сразу с qr-кодом”, — рассказывает она.

“Прививают абсолютно всех, без предварительной записи, только с паспортом, на площади возле мэрии — Hotel de Ville, стоит большая палатка красного креста”, — сообщает на Форуме Винского одна из участниц обсуждения.

Во Францию въезд из России с туристическими целями запрещен, но многие россияне пользуются возможностью приехать в страну через другие европейские страны — Грецию, Румынию или Хорватию. Для въезда во Францию из этих стран необходимо иметь один отрицательный ПЦР-тест. Прививка для иностранных туристов во Франции также бесплатна.

“В самом центре вакцинации я — единственная русская на тот момент. Всё вежливо, любезно, быстро. Дали заполнить анкету на русском, потом задавали те же вопросы, что в анкете, ещё раз на английском, спросили, какую прививку хочу”, — рассказывает путешественница.

“Только что (17.09.2021) привилась в Загребе Pfizer на Цимермана, 64”, — пишет на форуме Винского пользователь _Wind_, которая добиралась в Хорватию из Петербурга через Стамбул.

В большинстве стран ЕС Covid-сертификат, выданный после полного курса вакцинации, начинает действовать через 14 дней после второй прививки и сохраняет силу минимум полгода с момента выдачи, однако эти сроки могут меняться в зависимости от данных медицинских исследований и внутренних правил страны. Так, в Испании такой сертификат действует до одного года с момента выдачи.

Срок действия сертификата зависит от его типа и, опять же, от правил, действующих в каждой отдельной стране. При этом сроки действия сертификатов могут меняться по решению властей страны.

В ряде стран, например во Франции, только обладатели сертификатов могут посещать кафе и рестораны. Кроме того, с августа во Франции QR-коды должны предъявлять пассажиры внутренних и международных авиа- и наземных рейсов.

Сертификат не является условием для поездок по Европе, но в ряде случаев значительно упрощает перемещения в пределах ЕС и шенгенской зоны. При этом каждая страна ЕС имеет право изменить условия въезда — и многое зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе.

В то же время с 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне — всего в 31 стране Европы — начали действовать Covid-сертификаты. Есть три вида сертификатов: один подтверждает негативный тест на коронавирус , другой свидетельствует о выздоровлении после перенесенного Covid-19 и еще один подтверждает прохождение курса вакцинации одной из зарегистрированных в ЕС вакцин. С российским “Спутником” или любой другой российской вакциной такой сертификат получить невозможно, а путешествия по Европе без такого сертификата затруднительны, а порой — вовсе невозможны.

В Европе российский “Спутник V” признают всего несколько стан — Хорватия, Кипр, Греция, Болгария и Эстония. В остальных европейских странах, признаются только вакцины, одобренные для использования в ЕС и странах Шенгена: это AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer.

“Вакцинироваться можно почти во всех странах, все остальное зависит от предпочтений, возможностей и обстоятельств того или иного человека”, — резюмирует Иветта Вердиян.

Правила вакцинации иностранных путешественников в европейских странах меняются, в зависимости от эпидемиологической ситуации, наличия вакцины и других факторов.

А это не вредно для здоровья?



Многие “вакцинные туристы” ради получения европейского сертификата о вакцинации продемонстрировали определенную смелость в экспериментах с комбинацией вакцин. Так, некоторые туристы после двух доз “Спутника” через месяц-два решились на полный курс Pfizer или Moderna. Не вредно ли это для здоровья?

“Короткий ответ: мы не знаем, что это означает для здоровья, потому что исследований на этот счет нет”, — говорит ​​молекулярный биолог, автор книги “Вирус, который сломал планету” Ирина Якутенко.

Ирина Якутенко сама ради свободы перемещения между странами решилась на вынужденный эксперимент и после двух компонентов “Спутника” привилась вакциной Moderna. По ее словам, имеющиеся у ученых “общие соображения” относительно сочетания вакцин говорят что у комбинации разных типов вакцин могут быть определенные плюсы.

“В самой идее — сочетания разных вакцин — нет ничего нового. Общие соображения на этот счет таковы, что сочетание разных типов вакцин является часто более эффективным способом вакцинирования, чем повторение одной и той же вакцины, потому что разные способы доставки действующего вещества в разных вакцинах активируют разные компоненты иммунной системы”, — говорит Ирина Якутенко.

Имеющиеся у ученых данные свидетельствуют, что эти “общие соображения”, скорее всего, верны и в отношении вакцин против коронавируса, отмечает Ирина Якутенко. Она приводит в пример исследование, в ходе которого рассматривался опыт вакцинации (в основном в Британии) AstraZeneca (в качестве первого компонента) и Pfizer (в качестве второго компонента)

“Есть данные, что у них количество антител больше, чем у людей, которые делают одинаковые вакцины. И значительно больше, чем у людей, которые делали только одну дозу. Собственно защиту авторы не смотрели, но эти показатели коррелируют”, — говорит Ирина Якутенко.

Всегда остается теоретически возможный риск редких аутоиммунных реакций, которые могут возникнуть на какое-либо сочетание вакцин, отмечает эксперт.

“Мы пока ничего не можем на эту тему сказать. Потому что если такие реакции и есть, то это очень редкие вещи, а людей, которые “развлекаются”, комбинируя разные вакцины, мало. На такой выборке поймать подобные осложнения малореально. Но для других вакцин сочетание разных их типов не повышало частоту аутоиммунных реакций, пока нет ”, — говорит Ирина Якутенко.