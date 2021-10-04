Идти, пока есть силы: как молодая путешественница прошла пешком по пути Сантьяго от Валки до Берлина

Для тех, кто не знает, путь Сантьяго, Камино-де-Сантьяго или Путь Святого Иакова — один из самых популярных паломнических маршрутов в мире. Конечным пунктом этого пути является собор Сантьяго-де-Компостела, расположенный на севере Испании. Люди проходят этот путь пешком или на велосипеде.

Для Агнесе Камино-де-Сантьяго — паломничество: "Я отправилась по этому маршруту уже второй раз, и каждый раз все по-своему. Первый раз, когда я шла по Испании, это было паломничеством к самому себе, а в этот раз — к людям".

Агнесе рассказывает, что ее поход был в том числе миссией по популяризации пути Сантьяго. Ее первый поход по этому маршруту был в 2017 году. Тогда ее путь начался на границе с Францией, где, пройдя отрезок через Пиренеи, оно достигла Испании и дошла до океана. "Благодаря моим рассказам, все больше и больше людей интересуются этой дорогой и самостоятельно отправляются по отрезку пути Сантьяго в Латвии, или хотя бы замечают символику дороги".