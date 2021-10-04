04.10.2021, 08:05
Идти, пока есть силы: как молодая путешественница прошла пешком по пути Сантьяго от Валки до Берлина
rus.delfi.lv
Для многих паломничество — это способ найти себя и собраться с мыслями и по-другому взглянуть на жизнь и окружающих нас людей. Этим летом Агнесе Скунстиня, путешественница и любительница активного отдыха, совершила уже второе паломничество. О своем путешествии она коротко говорит: “Ты уходишь одним, а приходишь другим человеком”. О том, как Агнесе прошла путь Сантьяго от Валки до Берлина, рассказывает delfi.lv.