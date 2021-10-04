В сентябре Таллиннский аэропорт обслужил 165 000 пассажиров

По сравнению с сентябрем прошлого года пассажиропоток вырос почти в 4 раза, выясняется из статистики предприятия.

По сравнению с августом количество пассажиров снизилось на 12 000 человек.

В общей сложности за 9 месяцев 2021 года через Таллиннский аэропорт прошло 785 000 пассажиров - это на 2,5% больше, чем в том же периоде прошлого года.