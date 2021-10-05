Из Таллинна в Берлин, Прагу и Будапешт: Rail Baltic рассматривает возможность запуска ночных поездов по популярным туристическим направлениям

В настоящее время представители Rail Baltic проводят анализ запуска ночных поездов и пассажирских перевозок при современной инфраструктуре и новой колее шириной 1435 мм. Несмотря на то, что за последние 30 лет количество ночных поездов в Европе сократилось, в последние годы спрос на эту услугу вновь увеличивается.

Организаторы проекта Rail Baltica представили свое видение регулярных ночных маршрутов из Таллинна и Вильнюса в Варшаву и Берлин на поездах, которые бы двигались со скоростью 200 км/ч. «Кроме того, в качестве потенциальных мест назначения рассматриваются Вена, Прага, Будапешт, Братислава и Амстердам, а также возможные сезонные рейсы по популярным зимним направлениях, таким как Закопане в Польше, Попрад в Словакии, Зальцбург и Инсбрук в Австрии», - сказал Жан-Марк Галимонт, старший операционный эксперт RB Rail AS. «Мы надеемся, что будущие операторы будут очень заинтересованы в этих возможностях».

При анализе возможных маршрутов была сделана приблизительная оценка времени в пути ночных поездов: например, из Варшавы до Таллинна потребуется в среднем около 8,5 часа, а из Берлина - 14,5 часа. Принимая во внимание конкурентоспособное время в пути и тот факт, что жители стран Балтии часто путешествуют в ночное время, можно ожидать, что услуги ночных поездов будут пользоваться популярностью среди пассажиров. Это, в свою очередь, значительно сократит выбросы CO2 в странах Балтии.

Рабочая группа по организации движения ночных поездов подробно проанализирует коммерческие, организационные и технические аспекты, чтобы как можно быстрее улучшить сообщение между европейскими городами и странами как в рамках Зеленого соглашения ЕС, так и в будущих перспективах развития проекта Rail Baltica.