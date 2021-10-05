Туристы случайно нашли алмаз во время отпуска

Семейная пара из США Норин и Майкл Вердберг проводили свой отпуск в Арканзасе. Во время прогулки по парку они случайно нашли крупный желтый алмаз, пишет “Моя Планета” со ссылкой на New York Post.

Пара отдыхала в национальном парке Хот-Спринг. Девушка вспомнила, что недалеко от него находится единственный в США открытый рудник “Кратер алмазов”, где добывают алмазы. Она предложила мужу туда сходить и не прогадала.

“Я даже не знаю, сколько он может стоить. Я впервые увидела этот парк в телешоу несколько лет назад. Когда я поняла, что мы находимся не так уж далеко, я решила, что мы должны в нем побывать”, — говорит Норин.

Couple stops at national park, leaves with giant diamond https://t.co/OS3YMx1JHl pic.twitter.com/tktwpJo9G6 — New York Post (@nypost) September 30, 2021

Спустя 40 минут с начала прогулки по карьеру Норин нашла на земле желтый камень и передала его мужу. Супруги не до конца понимали, что именно они нашли, поэтому отнесли камень сотрудникам парка. Специалисты сказали, что находка — это алмаз весом 4,83 карата.

“Когда я впервые увидел этот алмаз под микроскопом, я подумал: “Ух ты, какая красивая форма и цвет“”, — говорит управляющий Калеб Хауэлл.

У камня грушевидная форма, внешне он похож на мармелад. Супруги говорят, что не особо надеялись что-то найти, а специалисты утверждают, что во время поиска у пары были лучшие условия (камень можно было заметить на свету).

Пара дала алмазу имя Люси в честь своей кошки. Что делать с камнем, супруги пока не определились.