В аэропорту Амстердама теперь "работают" свиньи. Что они там делают?

Между двумя взлетно-посадочными полосами аэропорта Схипхол находится поле свекольной фермы, куда прилетают птицы, питающиеся остатками урожая. Гуси представляют большую опасность: они могут попасть в двигатель или врезаться в лобовое стекло. К примеру, в 2019 году на 10 тысяч вылетов приходилось 6,6 случаев столкновения с птицами, пишет портал "Тонкости Туризма".