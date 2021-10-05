05.10.2021, 09:20
В аэропорту Амстердама теперь "работают" свиньи. Что они там делают?(6)
Photo by Pascal Debrunner on Unsplash
Амстердамский Схипхол столкнулся с неожиданной проблемой: его территорию атаковали гуси. На помощь были вызваны....свиньи.
Между двумя взлетно-посадочными полосами аэропорта Схипхол находится поле свекольной фермы, куда прилетают птицы, питающиеся остатками урожая. Гуси представляют большую опасность: они могут попасть в двигатель или врезаться в лобовое стекло. К примеру, в 2019 году на 10 тысяч вылетов приходилось 6,6 случаев столкновения с птицами, пишет портал "Тонкости Туризма".
Чтобы решить проблему, Схипхол прибег к помощи 20 свиней, пишет Simple Flying. Их появление на поле отпугнуло птиц, что подтверждают специальные радары аэропорта. Вот так гуси проиграли битву за Схипхол свиньям.