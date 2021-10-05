Улететь из Пярну до острова Рухну теперь можно всего за 6 евро. Но далеко не всем!

Те пассажиры, которые являются жителями Рухну, должны заплатить за билет 5 евро 80 центов, а те, кто числится в регистре населения другого муниципалитета, 29 евро.

В настоящее время авиапассажиров в Пярну обслуживают во временных помещениях, так как терминал аэропорта все еще ремонтируется.

Первый рейс между Пярну и островом Рухну состоялся накануне. До конца октября полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, а с ноября их число планируют увеличить.