05.10.2021, 09:55
Улететь из Пярну до острова Рухну теперь можно всего за 6 евро. Но далеко не всем!(5)
Те пассажиры, которые являются жителями Рухну, должны заплатить за билет 5 евро 80 центов, а те, кто числится в регистре населения другого муниципалитета, 29 евро.
В настоящее время авиапассажиров в Пярну обслуживают во временных помещениях, так как терминал аэропорта все еще ремонтируется.
Первый рейс между Пярну и островом Рухну состоялся накануне. До конца октября полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, а с ноября их число планируют увеличить.