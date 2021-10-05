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05.10.2021, 09:55

Улететь из Пярну до острова Рухну теперь можно всего за 6 евро. Но далеко не всем!

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Foto: Ago Tammik
После завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы Пярнуского аэропорта возобновилось регулярное авиасообщение между городом Пярну и островом Рухну, сообщает rusERR.

Те пассажиры, которые являются жителями Рухну, должны заплатить за билет 5 евро 80 центов, а те, кто числится в регистре населения другого муниципалитета, 29 евро.

В настоящее время авиапассажиров в Пярну обслуживают во временных помещениях, так как терминал аэропорта все еще ремонтируется.

Первый рейс между Пярну и островом Рухну состоялся накануне. До конца октября полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, а с ноября их число планируют увеличить.

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