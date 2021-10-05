Глава Finnair назвал пандемию самым тяжелым кризисом в истории авиации

По итогам первого полугодия 2021 года пассажиропоток Finnair, которая специализируется на полетах между Европой и Азией, рухнул на 80%, — с 2,8 млн до 600 тыс. человек. Выручка компании сократилась на 64,2%, до €225,4 млн. Операционный убыток составил €288,2 млн (в первом полугодии 2020 года убыток был на уровне €266,8 млн).

“Но мы хорошо справляемся. Во время пандемии мы приняли очень правильные решения по управлению финансами — существенно сократили расходы и улучшили эффективность затрат”, — говорит Маннер.

Компания сократила затраты c помощью временных мер на более чем €2 млрд и еще на €200 млн за счет снижения постоянных статей расходов (включают затраты на аренду недвижимости, лизинг самолетов и административные расходы) — эти затраты не должны вернуться, когда мы Finnair возобновит перевозки до уровня 2019 года.

“Это всесторонняя программа, мы буквально перевернули каждый камень в компании, — рассказывает глава авиакомпании -. Например, мы сократили на 30% штаб-квартиру и изменяем структуру управления, делая ее менее иерархической”. Перевозчик уменьшает офисные площади на 40% и меняет IT- инфраструктуру — все переводит в облако, а также договаривается об изменении контрактов с поставщиками.

Глава Finnair прогнозирует, что 2022 год будет годом восстановления рынка авиаперевозок в целом и для Finnair, в частности. Но он затруднился сказать, когда компания вернется к прибыльности.