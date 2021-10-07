Иностранных туристов в Эстонии по-прежнему мало, а местные жители продолжают активно путешествовать по стране

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, туризм в Эстонии оживился за счет местных туристов. “Обусловленные коронавирусом ограничения были мягкими и люди все больше путешествовали по своей стране. В сравнении с августом прошлого года местных туристов было на 12% больше и число их ночевок увеличилось на 11%. По сравнению с докризисным 2019 годом их было больше на целых 21%”, — добавила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось в целом около 245 000 местных туристов, которые провели в них 418 000 ночей. 70% местных туристов отметили целью поездки отдых, а 17% приезжали по работе. Больше всего местных туристов, или 20% останавливалась в Харьюском уезде, 18% — в Пярнуском, по 10% — в Тартуском и Ида-Вируском уездах, и 9% — в Саареском уезде.

Зарубежных гостей прибывало в Эстонию значительно меньше, чем летом докризисного 2019 года и в августе прошлого года. В предприятиях по размещению останавливалось 97 000 зарубежных туристов, что на 66% меньше, чем в позапрошлом году и на 13% меньше, чем в августе прошлого года. В Эстонии они провели в целом 209 000 ночей, или на 3% меньше, чем годом ранее. “Из Финляндии, откуда количество прибывающих туристов в значительной степени влияет на гостиничный рынок Эстонии, прибыла 21 000 туристов. От уровня прошлого года это составило только 51% и от докризисного уровня — 26%. Из Латвии прибыло на 49% меньше туристов и из Литвы — на 50% меньше. Из нескольких дальних стран Эстонию посетили значительно больше гостей, чем в августе прошлого года, но все же заметно меньше докризисного уровня”, — отметила Лаурмаа.