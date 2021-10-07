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07.10.2021, 10:12

В Эстонском национальном музее открыта выставка Владимира Золотухина “Женские истории и мужские разговоры. Вместе.”

 
erm.ee
ЭНМ, MellnovFest MTÜ, галерея Mellnov Gallery и фестиваль “Музыка листопада” представляют художника Владимира Золотухина из Санкт-Петербурга.

Владимир Золотухин был гостем фестиваля “Музыка листопада” уже дважды. На этот раз мы представляем в ЭНМ его графику. Галерея Mellnov Gallery заказала у этого мастера серию из 52 графических листов, из которой родился эстонский цикл “Женские истории. Мужские разговоры. Вместе.”. Также будут показаны еще девять произведений, которые художник подарил галерее.

Näitus "Naiste lood. Meeste jutud. Koos."

Владимир Золотухин — график, дизайнер и фотограф из Санкт-Петербурга. Он является членом Санкт-Петербургского союза художников. Он родился в 1963 году в Хабаровске. Проработав три года инженером-океанологом, в 1987 году он поступил в Государственную академию прикладного искусства, которая сейчас называется “Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица”. В 1998 году он окончил ее, приобретя профессию дизайнера. Тогда он начал вести активную творческую деятельность, совмещая ее с профессией графического дизайнера. Начиная с 2015 года он посвящает себя только искусству. У него было в общей сложности 18 выставок в Санкт-Петербурге, Финляндии, Франции, Германии, Швеции и Испании.

Näitus "Naiste lood. Meeste jutud. Koos."

Графика Владимира Золотухина радует глаз мастерским использованием линий и прекрасно подобранным цветами. Его работы повествуют заставляющие задуматься, понятные всем и универсальные истории без трафаретов и излишней эмоциональности.

Näitus "Naiste lood. Meeste jutud. Koos." avamine ERMis

Это прекрасная возможность немного окунуться в притягательную высокую культуру Санкт-Петербурга.

Выставка открыта в B- галерее до 28 ноября и вход на выставку бесплатный.

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