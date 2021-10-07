В Эстонском национальном музее открыта выставка Владимира Золотухина “Женские истории и мужские разговоры. Вместе.”

Владимир Золотухин был гостем фестиваля “Музыка листопада” уже дважды. На этот раз мы представляем в ЭНМ его графику. Галерея Mellnov Gallery заказала у этого мастера серию из 52 графических листов, из которой родился эстонский цикл “Женские истории. Мужские разговоры. Вместе.”. Также будут показаны еще девять произведений, которые художник подарил галерее.

Владимир Золотухин — график, дизайнер и фотограф из Санкт-Петербурга. Он является членом Санкт-Петербургского союза художников. Он родился в 1963 году в Хабаровске. Проработав три года инженером-океанологом, в 1987 году он поступил в Государственную академию прикладного искусства, которая сейчас называется “Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица”. В 1998 году он окончил ее, приобретя профессию дизайнера. Тогда он начал вести активную творческую деятельность, совмещая ее с профессией графического дизайнера. Начиная с 2015 года он посвящает себя только искусству. У него было в общей сложности 18 выставок в Санкт-Петербурге, Финляндии, Франции, Германии, Швеции и Испании.