Стюардесса пояснила, что делать при опоздании на рейс

По словам стюардессы, если пассажир опоздал, в первую очередь ему необходимо подойти к выходу на посадку, если самолет еще стоит на взлетно-посадочной полосе. Есть вероятность, что время отправления лайнера было задержано, и у опоздавших пассажиров есть шанс успеть на борт.

Кроме того, девушка объяснила, что если турист зарегистрирован на рейс, но не явился на посадку, сотрудник авиакомпании, который стоит у гейта, может посадить на свободные места в самолете других людей. Например, тех, кто купил билет и не улетел, или других работников перевозчика, которым надо по каким-то причинам отправиться этим маршрутом.

Кэт Камалани призвала пассажиров вежливо общаться с сотрудниками авиакомпании. В этом случае они пойдут навстречу и постараются помочь.

Ранее стюардесса рассказала в своем TikTok-аккаунте о предмете, который постоянно воруют пассажиры. В качестве сувенира туристы часто у носят инструкции по безопасности, которые лежат в кармане каждого кресла. По словам бортпроводницы, их отсутствие может даже привести к задержке рейса. Однако на такой случай у членов экипажа всегда есть запасные инструкции.