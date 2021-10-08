08.10.2021, 07:00
18-летним гражданам Испании выдадут по 400 евро на культурное просвещение(4)
frimufilms, Freepik
В следующем году в Испании запускают программу “культурный бонус” для молодежи. Благодаря ей 18-летние граждане страны смогут получить по € 400 на покупку книг, поход в кино, театр, на танцы или концерты.
“Мы хотим протянуть руку помощи индустрии культуры. Это еще больше приближает молодежь к культуре нашей страны”, — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.
По данным INE, в 2004 году в Испании родился 454 591 ребенок, то есть на реализацию программы властям придется выделить около € 200 миллионов, пишет портал 34travel.me.