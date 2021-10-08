В Вильнюсе представили уникальную цифровую 3D-скульптуру

В этом году Вильнюс подготовил по случаю Дня Туризма, который отмечался 27 сентября, произведение современного искусства — цифровую 3D-скульптуру, изображающую воздушный шар, который является значимым символом для туристического сектора Вильнюса, поскольку именно он был использован для празднования открытия города для туристов после первого локдауна, вызванного COVID-19. Инсталляция, созданная по инициативе “Go Vilnius”, официального агентства по развитию туризма и бизнеса города Вильнюс, была создана с использованием популярных невзаимозаменяемых токенов (NFT) и содержит фотографии более 100 представителей туристического сектора Литвы.

Посмотреть инсталляцию можно ЗДЕСЬ.

По словам Инги Романовскене, директора “Go Vilnius”, скульптура была создана, чтобы поздравить городских специалистов сферы туризма, а также отразить их надежду на то, что туристический сектор снова будет процветать и развиваться, как это было до пандемии. Именно поэтому инсталляция была названа “Вильнюс возрождающийся”.

Инсталляция была сделана с использованием набирающего популярность формата NFT, который обеспечивает авторское право. По словам креативного агентства “Milk”, стоящего за проектом, это первый случай в мире, когда NFT был использован для чествования туристического сектора.

Воздушный шар имеет особое значение для литовской столицы, поскольку Вильнюс — одна из немногих европейских столиц, где разрешены полеты на нем над городом. Воздушный шар, изображенный на скульптуре, также ссылается на открытие города для туристов после первой волны пандемии COVID-19 в прошлом году. Тогда над городом пролетел воздушный шар с надписью “Вильнюс зовет”, сигнализируя о том, что столица Литвы вновь принимает путешественников.

“Мы хотели создать скульптуру в честь всех преданных своему делу людей, которые работают в туристическом секторе города Вильнюс. Главной целью было сделать инсталляцию, которая ознаменовала бы тяжкий труд, самоотверженность и единство городских специалистов по туризму перед лицом пандемии. Поэтому мы решили изобразить простую открытку или фотоколлаж на цифровой скульптуре “Вильнюс возрождающийся”, а в качестве ее основы выбрали воздушный шар — символ возрождения и развития”, — сказала Инга Романовскене. 3D-скульптура была воплощена в жизнь креативным агентством “Milk”. Римантас Станевичюс, креативный директор агентства “Milk”, говорит, что популярность формата NFT растет с годами, но для чествования именно туристического сектора он был использован впервые. По словам Станевичюса, команда “Milk” была рада стать частью этого уникального и единственного в своем роде проекта, который также стал для них ценным опытом. Инсталляцию можно увидеть онлайн на сайте risingvilnius.lt. Столица Литвы не впервые демонстрирует свой инновационный подход: город получил высокую оценку за футуристическую скульптуру “Портал” и проект “Уличное кафе”, который был создан в качестве способа посещения кафе в период пандемии