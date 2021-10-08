В Бельгии открыли первое экологичное кладбище: никаких памятников и оградок(6)
Во Фландрии в Дронгене, городе-спутнике Гента, открылось первое экологичное кладбище: никаких надгробий и участки в аренду, рассказывает портал "Моя Планета".
Здесь нет ни надгробий, ни отдельных захоронений, ни мощеных дорожек. Все гробы должны быть биоразлагаемыми. Здесь нельзя купить участок, лишь арендовать его на 25 лет — время, необходимое для того, чтобы человеческое тело было поглощено природой.
Указатели и скамейки здесь сделаны из срубленных деревьев и пней. Если семья хочет почтить память умершего, она может поставить на кладбище скворечник с именем покойного.
Это не первое «естественное» кладбище во Фландрии, однако здесь впервые стали разрешать захоронение тел: в других подобных местах разрешается только рассыпание пепла и захоронение урн. Место можно зарезервировать заранее. Территории хватит на 600 могил.
На кладбище растут 72 вишневых дерева, и через несколько лет территория превратится в вишневый сад.
Археологи также обнаружили курган бронзового века и обозначили его контуры деревянными столбами и рвом. Людям разрешено захоронение урн на древнем кургане, что, согласно концепции, создает связь между далеким прошлым и настоящим.