В Бельгии открыли первое экологичное кладбище: никаких памятников и оградок

Во Фландрии в Дронгене, городе-спутнике Гента, открылось первое экологичное кладбище: никаких надгробий и участки в аренду, рассказывает портал "Моя Планета".

Здесь нет ни надгробий, ни отдельных захоронений, ни мощеных дорожек. Все гробы должны быть биоразлагаемыми. Здесь нельзя купить участок, лишь арендовать его на 25 лет — время, необходимое для того, чтобы человеческое тело было поглощено природой.

The main principle behind the #cemetery is that it takes 25 years for the human body to decompose and become a part of nature #TheMayorEU @Stadgent #Sustainability https://t.co/e0NDyu8BBZ — TheMayor.EU (@eu_mayor) October 3, 2021

Указатели и скамейки здесь сделаны из срубленных деревьев и пней. Если семья хочет почтить память умершего, она может поставить на кладбище скворечник с именем покойного.

Это не первое «естественное» кладбище во Фландрии, однако здесь впервые стали разрешать захоронение тел: в других подобных местах разрешается только рассыпание пепла и захоронение урн. Место можно зарезервировать заранее. Территории хватит на 600 могил.

На кладбище растут 72 вишневых дерева, и через несколько лет территория превратится в вишневый сад.

Археологи также обнаружили курган бронзового века и обозначили его контуры деревянными столбами и рвом. Людям разрешено захоронение урн на древнем кургане, что, согласно концепции, создает связь между далеким прошлым и настоящим.