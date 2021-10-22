”Не выгорел, а загорел”. Совмещать путешествие с удаленной работой — реально ли это? Личный опыт блогера из Эстонии
Я откладывал деньги на поездку в Париж, но из-за строгих коронавирусных ограничений во Франции ехать туда не имело смысла. Один из моих друзей предложил вместо этого поехать в Португалию и покататься по стране. Это имело больше финансового и вообще какого-либо смысла, поэтому я согласился и не пожалел. Изначально я думал, что поездка продлится две недели, а вышло почти полтора месяца. Я был месяц в Португалии и потом еще все-таки поехал в Париж на неделю.
Когда мне говорят, мол ты же был в отпуске месяц, то я говорю, что не был. Да, я наслаждался Португалией, но я работал, делал то же самое, что и в Эстонии. У меня на работе до четырех месяцев в год можно работать удаленно за границей, поэтому это не было проблемой. Просто с девяти до пяти по эстонскому времени я должен был выполнять свои рабочие обязанности. В Португалии это, правда, было с семи до трех, что было немного тяжело, так как приходилось вставать рано, а ложился я поздно.
Не знаю, как у других, но у меня вот есть такая склонность думать: ”Ты же за границей! Тебе надо куда-то идти, нельзя сидеть дома!” А мозг-то не понимает, что я физически устал, отработав полный восьмичасовой рабочий день. Но уже где-то через неделю ты привыкаешь к такому режиму и понимаешь, как расставить приоритеты в своем рабочем дне и том, что делаешь после работы. Чтобы и страну посмотреть, но и не выгореть. Это очень важное умение, которому я научился в этой поездке. Не выгорел, зато загорел.
Коронавирус особо не осложнял поездку, так как я выбрал страну, исходя из действующих там ограничений. Разумеется, носить маску в тридцать с лишним градусом — не предел мечтаний. Но это мелочи. Даже были небольшие плюсы — например, во многие музеи было попасть гораздо легче, а популярные места не кишели людьми.
Вообще проблем было минимум, так как я хорошо подготовился к поездке, в том числе и в финансовом плане, так как у меня были отложены деньги на поездку. Плюс работы во время путешествия состоит еще и в том, что ты получишь зарплату за все проведенное за границей время и не будешь сидеть без денег, как иногда бывает после отпуска.
После месяца жизни в Португалии я понял, что Таллинн — необоснованно дорогой город. Многие вещи в Португалии очень дешевые. Например, еда: литр свежевыжатого сока в магазине стоил всего 2-3 евро, а небольшой стакан пива в баре — вообще 1 евро. Хотя жилье в Португалии не такое уж дешевое, и страна входит в ТОП-5 стран с самыми высокими ценами на электроэнергию, в Эстонии она значительно дешевле.
Это был мой первый опыт работы за границей и сначала я думал, что буду бегать по кафе, валяться на пляже, на винодельни ездить. Да, это все будет, но не постоянно. Я безумно благодарен за этот опыт, и теперь, когда я буду ехать за границу, я буду понимать, что не обязательно посмотреть все достопримечательности города за первые три дня. Это еще была возможность открыть себя с другой стороны и научиться справляться с форс-мажорами.
Работа за границей позволяет сделать тебе такую вещь, которую в отпуске, наверное, сделать невозможно — именно попробовать пожить в другой стране обычной жизнью, максимально приближенной к реальности. Если ты едешь куда-то за границу на месяц, то ты не можешь питаться каждый день в ресторанах, хотя бы чисто с финансовой точки зрения. Ты ежедневно ходишь по местным магазинам, изучаешь общественный транспорт, общаешься с местными жителями.
Это однозначно нужно попробовать каждому, если есть такая возможность. Не стоит откладывать, действуйте!
Как мотивировать начальство отпустить работать удаленно за границу?
Разумеется, это всегда зависит от типа работы и необходимости присутствовать физически на месте. Самое ведь важное, чтобы работа была сделана. Нужно доказать начальству, что ваша продуктивность не пострадает, что вы всегда будете на связи в рабочее время. Плюс если дать работнику такую возможность, то он будет больше ценить свою работу. Если работники смогут сами организовывать свое время и при этом выдавать точно такие же результаты — а может, даже и лучше — то начальству это будет только на руку.
Какие есть советы для тех, кто тоже хочет отправиться в такой ”рабочий отпуск”?
1. Здраво оцените свои способности. Умеете ли вы концентрироваться вне дома/офиса? Что вам нужно для работы?
2. Обязательно при съеме жилья уделяйте внимание наличию рабочей зоны и хорошего интернет-соединения. Да, вы будете там отдыхать, но вы едете в первую очередь на работу. В интернете много картинок, на которых люди сидят с компьютером у бассейна или на берегу моря, но никто так не делает — на экране компьютера ничего не видно, его заряд кончается и вам просто неудобно. Нужно создать себе максимально комфортные условия, так как поездка в любую страну, даже любимую, это все равно стресс.
3. Заранее спланируйте и рассчитайте все в финансовом плане. Можете ли вы это потянуть? Возможно, деньги нужно начать откладывать заранее.
4. Не бегите впереди паровоза. Если вы едете куда-то на месяц-два, то спокойно распределите посещения достопримечательностей равномерно по всей поездке, а не впихивайте все в первую неделю. Надо сказать себе, что время есть, вы все успеете и торопиться никуда не надо.
5. Разумеется, оцените ситуацию с коронавирусом: условия въезда в страну и какие там действуют ограничения.