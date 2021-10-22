”Не выгорел, а загорел”. Совмещать путешествие с удаленной работой — реально ли это? Личный опыт блогера из Эстонии

Я откладывал деньги на поездку в Париж, но из-за строгих коронавирусных ограничений во Франции ехать туда не имело смысла. Один из моих друзей предложил вместо этого поехать в Португалию и покататься по стране. Это имело больше финансового и вообще какого-либо смысла, поэтому я согласился и не пожалел. Изначально я думал, что поездка продлится две недели, а вышло почти полтора месяца. Я был месяц в Португалии и потом еще все-таки поехал в Париж на неделю.

Когда мне говорят, мол ты же был в отпуске месяц, то я говорю, что не был. Да, я наслаждался Португалией, но я работал, делал то же самое, что и в Эстонии. У меня на работе до четырех месяцев в год можно работать удаленно за границей, поэтому это не было проблемой. Просто с девяти до пяти по эстонскому времени я должен был выполнять свои рабочие обязанности. В Португалии это, правда, было с семи до трех, что было немного тяжело, так как приходилось вставать рано, а ложился я поздно.

Не знаю, как у других, но у меня вот есть такая склонность думать: ”Ты же за границей! Тебе надо куда-то идти, нельзя сидеть дома!” А мозг-то не понимает, что я физически устал, отработав полный восьмичасовой рабочий день. Но уже где-то через неделю ты привыкаешь к такому режиму и понимаешь, как расставить приоритеты в своем рабочем дне и том, что делаешь после работы. Чтобы и страну посмотреть, но и не выгореть. Это очень важное умение, которому я научился в этой поездке. Не выгорел, зато загорел.

Коронавирус особо не осложнял поездку, так как я выбрал страну, исходя из действующих там ограничений. Разумеется, носить маску в тридцать с лишним градусом — не предел мечтаний. Но это мелочи. Даже были небольшие плюсы — например, во многие музеи было попасть гораздо легче, а популярные места не кишели людьми.