Новости
22.10.2021, 07:00

”Не выгорел, а загорел”. Совмещать путешествие с удаленной работой — реально ли это? Личный опыт блогера из Эстонии

 
Андрей Данило
Редактор
Erakogu
Блогер Влад Мацнев больше месяца ездил по разным уголкам Португалии, одновременно не переставая ежедневно отрабатывать полный рабочий день. Он рассказал Delfi о плюсах и подводных камнях такого ”рабочего отпуска”, а также дал советы тем, кто тоже хочет получить подобный опыт.

Я откладывал деньга на поездку в Париж, но из-за строгих коронавирусных ограничений во Франции ехать туда не имело смысла. Один из моих друзей предложил вместо этого поехать в Португалию и покататься по стране. Это имело больше финансового и вообще какого-либо смысла, поэтому я согласился и не пожалел. Изначально я думал, что поездка продлится две недели, а вышло почти полтора месяца. Я был месяц в Португалии и потом еще все-таки поехал в Париж на неделю.

Когда мне говорят, мол ты же был в отпуске месяц, то я говорю, что не был. Да, я наслаждался Португалией, но я работал, делал то же самое, что и в Эстонии. У меня на работе до четырех месяцев в год можно работать удаленно за границей, поэтому это не было проблемой. Просто с девяти до пяти по эстонскому времени я должен был выполнять свои рабочие обязанности. В Португалии это, правда, было с семи до трех, что было немного тяжело, так как приходилось вставать рано, а ложился я поздно.

Не знаю, как у других, но у меня вот есть такая склонность думать: ”Ты же за границей! Тебе надо куда-то идти, нельзя сидеть дома!” А мозг-то не понимает, что я физически стал, отработав полный рабочий день на восемь часов. Но уже где-то через неделю ты привыкаешь к такому режиму и понимаешь, как расставить приоритеты в своем рабочем дне и том, что делаешь после работы. Чтобы и страну посмотреть, но и не выгореть. Это очень важное умение, которому я научился в этой поездке. Не выгорел, зато загорел.

Коронавирус особо не осложнял поездку, так как я выбрал страну, исходя из действующих там ограничений. Разумеется, носить маску в тридцать с лишним градусом — не предел мечтаний. Но это мелочи. Даже были небольшие плюсы — например, во многие музеи было попасть гораздо легче, а популярные места не кишели людьми.

Вообще проблем было минимум, так как я хорошо подготовился к поездке, в том числе и в финансовом плане, так как у меня были отложены деньги на поездку. Плюс работы во время путешествия состоит еще и в том, что ты получишь зарплату за все проведенное за границей время и не будешь сидеть без денег, как иногда бывает после отпуска.

После месяца жизни в Португалии я понял, что Таллинн — необоснованно дорогой город. Многие вещи в Португалии очень дешевые. Например, еда: литр свежевыжатого сока в магазине стоил всего 2-3 евро, а небольшой стакан пива в баре вообще одно евро. Хотя жилье в Португалии не такое уж дешевое, и страна входит в ТОП-5 стран с самыми высокими ценами на электроэнергию, в Эстонии она значительно дешевле.

Это был мой первый опыт работы за границей и сначала я думал, что буду бегать по кафе, валяться на пляже, на винодельни ездить. Да, это все будет, но не постоянно. Я безумно благодарен за этот опыт, и теперь, когда я буду ехать за границу, я буду понимать, что не обязательно посмотреть все достопримечательности города за первые три дня. Это еще была возможность открыть себя с другой стороны и научиться справляться с форс-мажорами.

Работа за границей позволяет сделать тебе такую вещь, которую в отпуске, наверное, сделать невозможно — именно попробовать пожить в другой стране обычной жизнью, максимально приближенной к реальности. Если ты едешь куда-то за границу на месяц, то ты не можешь питаться каждый день в ресторанах, хотя бы чисто с финансовой точки зрения. Ты ежедневно ходишь по местным магазинам, изучаешь общественный транспорт, общаешься с местными жителями.

Это однозначно нужно попробовать каждому, если есть такая возможность. Не стоит откладывать, действуйте!

Как мотивировать начальство отпустить работать удаленно за границу?

Разумеется, это всегда зависит от типа работы и необходимости присутствовать физически на месте. Самое ведь важное, чтобы работа была сделана. Нужно доказать начальству, что ваша продуктивность не пострадает, что вы всегда будете на связи в рабочее время. Плюс если дать работнику такую возможность, то он будет больше ценить свою работу. Если работники смогут сами организовывать свое время и при этом выдавать точно такие же результаты — а может даже и лучше — то начальству это будет только на руку.

Какие есть советы для тех, кто тоже хочет отправиться в такой ”рабочий отпуск”?

1. Здраво оцените свои способности. Умеет ли вы концентрироваться вне дома/офиса? Что вам нужно для работы?

2. Обязательно при съеме жилья уделяйте внимание наличию рабочей зоны и хорошего интернет-соединения. Да, вы будете там отдыхать, но вы едете в первую очередь на работу. В интернете много картинок, на которых люди сидят с компьютером у бассейна или на берегу моря, но никто так не бывает — на экране компьютера ничего не видно, его заряд кончается и вам просто неудобно. Нужно создать себе максимально комфортные условия, так как поездка в любую страну, даже любимую, это все равно стресс.

3. Заранее спланируйте и рассчитайте все в финансовом плане. Можете ли вы это потянуть? Возможно деньги нужно начать откладывать заранее.

4. Не бегите впереди паровоза. Если вы едете куда-то на месяц-два, то спокойна распределите посещения достопримечательностей равномерно по всей поездке, а не впихивайте все в первую неделю. Надо сказать себе, что время есть, вы все успеете и торопиться никуда не надо.

5. Разумеется, оценить ситуацию с коронавирусом: условия въезда в страну и какие там действуют ограничения.

Оставить комментарий Читать комментарии