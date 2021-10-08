В Европе рекомендовали ужесточить ограничения на поездки по ЕС для туристов из Эстонии

В ECDC отметили ускорившийся темп распространения коронавируса в Эстонии, Латвии, Литве, Германии и Румынии, порекомендовав ужесточить ограничительные меры для приезжих из этих стран, пишет rusERR.

По словам советника по связям с общественностью МИД Эстонии Кристины Отс, каких-то серьезных последствий эта рекомендация на первом этапе иметь не будет. ECDC рутинно обновил еженедельные показатели заболеваемости, и Эстонию вместе с другими странами на основании этих показателей поместили в самую высокую (темно-красную) категорию риска, в которую входят страны с кумулятивным показателем более 500 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Отнесение к этой категории означает, что странам ЕС рекомендовано требовать от прибывающих из Эстонии людей, которые не были вакцинированы и не переболели, соблюдения самоизоляции, период которой в большинстве стран можно сократить двумя тестами на коронавирус с отрицательным результатом.

Кроме того, советник эстонского МИДа отметила, что рекомендация Совета ЕС № 1475 предусматривает освобождение вакцинированных людей от ограничений в качестве общей рекомендации, но при запуске механизма "аварийного тормоза" следует также требовать тестирование и/или самоизоляцию в том числе от вакцинированных и переболевших.

!!! Во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.