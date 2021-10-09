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09.10.2021, 10:39

В этом году обладатели серых паспортов не смогут полететь в Египет

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Photo by julian obejas on Unsplash
В этом году проживающие в Эстонии обладатели серых паспортов не попадут на курорты Египта, и дело не в пандемии. Ближайшее к Эстонии визовое консульство Египта расположено в Хельсинки, и оно попросту прекратило выдачу виз, пишет rusERR.

"С мая 2021 года мы начали заниматься подачей всех документов в консульство. Первые десять документов были поданы где-то в мае. И для них не пришло на данный момент разрешений. Мы обращались письменно в МИД Эстонии, на что получили официальный ответ, что министерство не имеет права вмешиваться в действия консульств других государств", - рассказал Андрей Микитуха, член правления турагентства Startour, одного из немногих, занимающихся организацией поездок серопаспортников.

"Кому и как выдает Египет визы, на этот вопрос вам может ответить посольство Египта. Эстонский МИД может прокомментировать только выдачу эстонских виз", - написали из пресс-службы внешнеполитического ведомства.

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