В этом году обладатели серых паспортов не смогут полететь в Египет

"С мая 2021 года мы начали заниматься подачей всех документов в консульство. Первые десять документов были поданы где-то в мае. И для них не пришло на данный момент разрешений. Мы обращались письменно в МИД Эстонии, на что получили официальный ответ, что министерство не имеет права вмешиваться в действия консульств других государств", - рассказал Андрей Микитуха, член правления турагентства Startour, одного из немногих, занимающихся организацией поездок серопаспортников.