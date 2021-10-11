С 11 октября въехать в Эстонию без ограничений можно из 9 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 11 по 17 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Польша (уровень заболеваемости — 34,91 ↑), Мальта (44,12 ↓), Испания (63,10 ↓), Лихтенштейн (67,10↓), Венгрия (68,02 ↑), Монако (68,80 ↓), Чехия (72,41 ↑) и Сан-Марино (72,56 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Италия (77,00 ↓), Швеция (82,75 ↓), Португалия (87,29 ↓), Дания (94,42 ↑), Финляндия (106,00 ↑), Франция (106,54 ↓), Германия (131,71 ↓), Нидерланды (133,22 ↓), Исландия (133,74 ↑), Норвегия (154,54 ↓), Андорра (166,72 ↑), Кипр (173,54 ↓), Люксембург (181,60 ↑).