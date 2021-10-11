Глава Tallink: Туристический сектор снова в беде. Необходимо выявить носителей вирусов в детских учреждениях

“Сектор туризма — важная часть экономики Эстонии, 7% от ВВП. Туризм способствует развитию экономики, культуры, формирует отношения, имидж страны. Сектор снова накрыл кризис. Covid-кризис. Снова. Рекомендация ECDC — не ездить в Эстонию. Жестко. Кризис снова разразился в секторе, предлагающим эмоции, кризис в секторе, который сохраняет отношения.

Никакое деловое соглашение не будет полностью идеальным за веб-камерой. Идеальными становятся места, где, помимо рабочего общения, есть возможность насладиться хорошей едой, качественным сном, есть на что посмотреть, с чем можно прийти и уйти.

Влияние сектора внутри Эстонии оказывает важное влияние на психическое здоровье местных жителей, на то, как наше население справляется с глобальным кризисом, с которым сама Эстония справиться не может. Если сектору не помочь, значит, не помочь экономике Эстонии, отношениям, связям, нашим людям”, — написал Пааво Ныгене.

В виде комментария к своему посту он добавил:

“В течение двух месяцев мы говорили о том, что нужно отобрать из садиков и школ всех носителей вируса, которые могут распространить вирус дальше в семьях и среди невакцинированных людей. По сути дела, до сих пор это не сделано”.