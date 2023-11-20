"Небо восхищения" в Брюсселе: потолок из жуков - красиво или жестоко?
Одна из самых популярных достопримечательностей Брюсселя - Королевский дворец, который славится своими роскошными галереями и богато украшенными залами. Но для многочисленных туристов, приезжающих из разных стран мира, главная изюминка дворца - невероятная композиция под названием "Небо восхищения" ("Heaven of Delight"), расположившаяся в Зеркальном зале. На первый взгляд кажется, что потолок этого зала украшен сияющими драгоценными камнями. Но на самом деле это надкрылья крупных тропических насекомых.
Для этой уникальной инсталляции использовано около миллиона жуков - златок. Покровы их тела очень тверды и отличаются яркой, металлической, блестящей окраской, которая делает златок одними из самых красивых насекомых. Надкрылья этих жуков, переливаясь всеми оттенками зеленого и синего цветов, отражаются в старинных зеркалах зала и создают блестящий эффект.
Автор такого необычного оформления потолка - Ян Фабр, известный бельгийский художник, драматург, режиссер, хореограф и дизайнер. Вместе со своей командой из 29 человек он создал „Небо восхищения“ в 2002 году по заказу бельгийской королевы Паолы.
Королевский дворец в Брюсселе – одно из архитектурных достояний Бельгии. Но поскольку на данный момент официальная резиденция короля находится в Лакенском дворце, а Королевский дворец служит только для проведения официальных приемов, попасть в здание и осмотреть его красоты могут все желающие. Правда, весь 2023 году дворец закрыт на реконструкцию. Ожидается, что снова свои двери для туристов он откроет летом 2024 года. А пока можно бесплатно прогуляться по дворцу на виртуальной экскурсии.