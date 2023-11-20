"Небо восхищения" в Брюсселе: потолок из жуков - красиво или жестоко?

Для этой уникальной инсталляции использовано около миллиона жуков - златок. Покровы их тела очень тверды и отличаются яркой, металлической, блестящей окраской, которая делает златок одними из самых красивых насекомых. Надкрылья этих жуков, переливаясь всеми оттенками зеленого и синего цветов, отражаются в старинных зеркалах зала и создают блестящий эффект.

Автор такого необычного оформления потолка - Ян Фабр, известный бельгийский художник, драматург, режиссер, хореограф и дизайнер. Вместе со своей командой из 29 человек он создал „Небо восхищения“ в 2002 году по заказу бельгийской королевы Паолы.

Королевский дворец в Брюсселе – одно из архитектурных достояний Бельгии. Но поскольку на данный момент официальная резиденция короля находится в Лакенском дворце, а Королевский дворец служит только для проведения официальных приемов, попасть в здание и осмотреть его красоты могут все желающие. Правда, весь 2023 году дворец закрыт на реконструкцию. Ожидается, что снова свои двери для туристов он откроет летом 2024 года. А пока можно бесплатно прогуляться по дворцу на виртуальной экскурсии.