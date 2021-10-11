Lux Express начинает обслуживать пассажиров на внутреннем рынке Латвии
Компания Lux Express, которая до сих пор обслуживала в Латвии международные маршруты, начала работать на внутреннем рынке Латвии в связи с частичным открытием с 1 сентября рынка рейсовых перевозок внутри страны. До сих пор все автобусные перевозки в Латвии обслуживались только работающими по заказу государства и субсидируемыми государством автобусными операторами, но в сентябре был создан прецедент – было выдано первое разрешение на обслуживание маршрута Рига-Даугавпилс на коммерческой основе.
Исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос сказал: «Наша цель и миссия всегда заключались в том, чтобы предлагать услуги значительно более высокого качества, чем обеспечивают обычные автобусные перевозки. В Эстонии, на других наших рынках и в Латвии мы предлагаем пассажирам быструю услугу, высокий комфорт поездки и множество услуг на борту. Путешествие на автобусе между городами должно быть для пассажира безопасным и комфортным отдыхом, так чтобы те, кто до сих пор путешествовали между городами на машине, также предпочли бы наши автобусы».
Ежедневно два раза Lux Express отправляется в обоих направлениях по маршруту Рига-Екабпилс-Ливаны-Даугавпилс. Третье дополнительное отправление будет добавляться в те дни, когда спрос выше, чем обычно. Маршрут обслуживают автобусы со всеми удобствами на 57 мест, где между рядами больше места для ног, есть туалет, бесплатный доступ в Интернет, автомат с бесплатными горячими напитками и мультимедийные экраны для каждого пассажира, с широким выбором фильмов, музыки и аудиокниг.
Из-за действующих в Латвии ограничений по предотвращению распространения коронавируса пассажирам доступно только 80% имеющихся в автобусах мест. «В условиях продолжающегося распространения коронавируса открытие новой линии на новом рынке является для нас серьезным вызовом и бизнес-риском, но мы надеемся, что инновационная в латвийском автобусном сообщении услуга будет положительно воспринята клиентами. Целью Lux Express является развитие качественной маршрутной сети, соединяющей крупнейшие города Латвии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем власти Латвии позволят нам открыть регулярное движение по маршрутам Рига-Лиепая, Рига-Вентспилс и другим местным междугородним маршрутам», - пояснил Роос.
Продажа билетов на новый автобусный маршрут стартовала 6 октября. Цены на билеты на сайте Lux Express начинаются от пяти евро. Билеты также можно приобрести в кассах автовокзалов по маршруту следования, где цена билета составляет 11 евро. В отличие от нынешних латвийских операторов железнодорожных и автобусных перевозок, Lux Express предлагает скидки на проезд по своим маршрутам молодым людям до 26 лет и пассажирам старше 60 лет.