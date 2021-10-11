Lux Express начинает обслуживать пассажиров на внутреннем рынке Латвии

Компания Lux Express, которая до сих пор обслуживала в Латвии международные маршруты, начала работать на внутреннем рынке Латвии в связи с частичным открытием с 1 сентября рынка рейсовых перевозок внутри страны. До сих пор все автобусные перевозки в Латвии обслуживались только работающими по заказу государства и субсидируемыми государством автобусными операторами, но в сентябре был создан прецедент – было выдано первое разрешение на обслуживание маршрута Рига-Даугавпилс на коммерческой основе.

Исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос сказал: «Наша цель и миссия всегда заключались в том, чтобы предлагать услуги значительно более высокого качества, чем обеспечивают обычные автобусные перевозки. В Эстонии, на других наших рынках и в Латвии мы предлагаем пассажирам быструю услугу, высокий комфорт поездки и множество услуг на борту. Путешествие на автобусе между городами должно быть для пассажира безопасным и комфортным отдыхом, так чтобы те, кто до сих пор путешествовали между городами на машине, также предпочли бы наши автобусы».

Ежедневно два раза Lux Express отправляется в обоих направлениях по маршруту Рига-Екабпилс-Ливаны-Даугавпилс. Третье дополнительное отправление будет добавляться в те дни, когда спрос выше, чем обычно. Маршрут обслуживают автобусы со всеми удобствами на 57 мест, где между рядами больше места для ног, есть туалет, бесплатный доступ в Интернет, автомат с бесплатными горячими напитками и мультимедийные экраны для каждого пассажира, с широким выбором фильмов, музыки и аудиокниг.